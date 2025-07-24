聽新聞
0:00 / 0:00

新興債亮眼 避險資金轉進 與美債利差降至18年新低

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電
英國金融時報（FT）報導，如今投資級新興市場公債與公司債與美國公債的利差，已分別降到1.04和1.1個百分點，是2007年以來最小。聯合報系資料照
英國金融時報（FT）報導，如今投資級新興市場公債與公司債與美國公債的利差，已分別降到1.04和1.1個百分點，是2007年以來最小。聯合報系資料照

美國總統川普發動關稅戰並頻頻攻擊聯準會（Fed），已使美國公債這類傳統安全避風港光環失色，高信評新興市場公債和公司債則吸引資金流入，這類新興市場資產相對於先進國家債券的利差，降至全球金融海嘯以來最低，反映出投資人更聚焦於新興市場國家的經濟穩健度改善，較不擔心此市場的潛在風險。

英國金融時報（FT）報導，如今投資級新興市場公債與公司債與美國公債的利差，已分別降到1.04和1.1個百分點，是2007年以來最小。

川普對世界各國發動貿易戰，新興市場債券與美債的利差照樣縮小，凸顯投資人較不擔心新興市場潛在的風險，更聚焦於新興市場國家的經濟穩健度改善。川普一再砲轟Fed主席鮑爾，又通過大規模減稅與支出法案，也加深市場對美國公債的疑慮。

美銀（Bofa）全球新興市場固定收益策略主管宏納說：「安全資產不再像昔日那麼安全，那是促使投資人轉進信用市場的因素之一。」他指出，全球股市「超強」和美元貶值，也助長這股趨勢；新興市場「相對於美債或德債的利差收緊，但在投資人對傳統安全資產失去信心之際，整體殖利率水準仍有吸引力」。

摩根大通新興市場債券指數的整體利差已縮小，從4月的3.9個百分點降到僅3個百分點出頭，是2020年初來最低。對應的公司債指數利差也下滑，從2.8個百分點縮至2.05個百分點，與2018年水準相差不遠。

如今兩者分別提供7.3%和6.3%的殖利率，顯著高於現約4.3%的美國10年期公債殖利率。

同時，信評最低的新興市場國家如阿根廷和巴基斯坦，近年來都已厲行改革，也獲投資人肯定。

瑞銀資產管理公司新興市場固定收益主管卡恩說：「相對於歷史水準，新興市場投資級債券利差現在緊繃；不過，這個市場的信用評等近年已大幅改善。」

花旗分析師團隊上周表示，川普關稅威脅再起，投資人似乎不為所動，「聚焦於正面因素，包括美元疲軟、中國成長轉強，以及美中貿易稍事正常化」。

但分析師警告，投資人如今相當樂觀，萬一全球經濟成長預期急轉直下，或關稅驅動美國通膨復熾，新興債的抗跌空間有限。

美國 投資人 新興市場

延伸閱讀

彭博：台灣力拚在新一輪會談 與美締結貿易協定

川普下最後通牒…俄烏第3輪會談23日晚間展開 俄代表赴土耳其

川普強勢接管！共和黨欲以第一夫人名 為甘迺迪表演中心歌劇院改名

因應川普關稅大刀… 巴西將在中設稅務辦 深化關係

相關新聞

新興市場債券吸金 與美公債利差縮減

美國總統川普發動關稅戰並頻頻攻擊聯準會，導致美國公債這類傳統資金避風港光環失色，高信評新興市場公債和公司債則吸引資金流入，這類新興市場資產相對先進國家債券的利差，降至全球金融海嘯以來最低，反映投資人更聚焦新興市場國家的經濟穩健度改善，較不擔心此市場潛在風險。

日本「政」盪債市冷颼颼 10年期公債殖利率升至17年最高

受到選後政治與財政風險升高，加上央行政策正常化前景不明的影響，日本公債價格23日暴跌，10年期公債殖利率升至近17年來最...

AI效應 美供電成本衝高

受人工智慧（AI）資料中心電力需求激增，以及新發電廠興建工程延宕影響，美國最大電力市場的供電成本將改寫新高，民生電價將隨...

聊天機器人扮消費者好幫手 動搖傳統網路搜尋地位

最新數據顯示，聊天機器人日益成為消費者上網求解的首選，顯然AI已動搖傳統網路搜尋的主導地位，同時也為品牌與顧客連結另闢一...

歐洲熱浪加劇 供水有壓

北半球今夏受熱浪襲擊，引發供水壓力。在面臨嚴重缺水壓力之際，希臘當局打算整併數百家小型水公司、伊朗的德黑蘭當局則宣布23...

精品漲價步伐 六年來最慢

精品品牌今年來的漲價步伐放緩至2019年來最慢，因業界開始適應這個比預期還久的低潮，多年來的大幅漲價也讓富有消費者出現反...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。