新興債亮眼 避險資金轉進 與美債利差降至18年新低

美國總統川普發動關稅戰並頻頻攻擊聯準會（Fed），已使美國公債這類傳統安全避風港光環失色，高信評新興市場公債和公司債則吸引資金流入，這類新興市場資產相對於先進國家債券的利差，降至全球金融海嘯以來最低，反映出投資人更聚焦於新興市場國家的經濟穩健度改善，較不擔心此市場的潛在風險。

英國金融時報（FT）報導，如今投資級新興市場公債與公司債與美國公債的利差，已分別降到1.04和1.1個百分點，是2007年以來最小。

川普對世界各國發動貿易戰，新興市場債券與美債的利差照樣縮小，凸顯投資人較不擔心新興市場潛在的風險，更聚焦於新興市場國家的經濟穩健度改善。川普一再砲轟Fed主席鮑爾，又通過大規模減稅與支出法案，也加深市場對美國公債的疑慮。

美銀（Bofa）全球新興市場固定收益策略主管宏納說：「安全資產不再像昔日那麼安全，那是促使投資人轉進信用市場的因素之一。」他指出，全球股市「超強」和美元貶值，也助長這股趨勢；新興市場「相對於美債或德債的利差收緊，但在投資人對傳統安全資產失去信心之際，整體殖利率水準仍有吸引力」。

摩根大通新興市場債券指數的整體利差已縮小，從4月的3.9個百分點降到僅3個百分點出頭，是2020年初來最低。對應的公司債指數利差也下滑，從2.8個百分點縮至2.05個百分點，與2018年水準相差不遠。

如今兩者分別提供7.3%和6.3%的殖利率，顯著高於現約4.3%的美國10年期公債殖利率。

同時，信評最低的新興市場國家如阿根廷和巴基斯坦，近年來都已厲行改革，也獲投資人肯定。

瑞銀資產管理公司新興市場固定收益主管卡恩說：「相對於歷史水準，新興市場投資級債券利差現在緊繃；不過，這個市場的信用評等近年已大幅改善。」

花旗分析師團隊上周表示，川普關稅威脅再起，投資人似乎不為所動，「聚焦於正面因素，包括美元疲軟、中國成長轉強，以及美中貿易稍事正常化」。

但分析師警告，投資人如今相當樂觀，萬一全球經濟成長預期急轉直下，或關稅驅動美國通膨復熾，新興債的抗跌空間有限。