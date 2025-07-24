日本「政」盪債市冷颼颼 10年期公債殖利率升至17年最高

受到選後政治與財政風險升高，加上央行政策正常化前景不明的影響，日本公債價格23日暴跌，10年期公債殖利率升至近17年來最高，而最新一批40年期公債拍賣的需求更創2011年以來最低，顯示投資人緊張不安，日本公債市場冷颼颼。

自從日本執政聯盟在上周日的參議院選舉慘敗以來，首相石破茂將辭職下台的傳言甚囂塵上，儘管他23日已鄭重澄清並無此事。

此外，日本銀行（央行）也面臨通膨與政治不確定性的雙重挑戰，央行官員警告經濟將放緩。

日本10年期公債殖利率23日一度躍升10個基點至1.6%，為2008年10月以來最高，價格反向走跌，與日股大漲逾3%呈現兩樣情。

此外，財務省在參院選後首次發行一批40年期公債，儘管殖利率達到創紀錄新高的3.375%，但投資人的回應並不熱絡，衡量市場需求的投標倍數為2.127倍，還低於上次拍賣的2.214倍，顯示市場對日本財政狀況的擔憂日益加深。

投資人預期，無論誰擔任日本首相，都將支持增加政府支出的呼聲，此舉將使原已膨脹的財政赤字進一步擴大，可能接近日本經濟規模的2.5倍。參院的選舉結果也使日本央行陷入兩難，一是政府若增加支出可能使通膨持續居高不下；二是潛在的長期政治癱瘓和貿易戰的影響，將為放緩升息提供具說服力的理由。

日本執政聯盟的自民黨及公明黨（簡稱自公）在這次參議員選中慘敗，同時也身為自民黨總裁的石破茂不斷傳出面臨「逼宮」窘境，日媒近日甚至指證歷歷，報導石破最快本月底前就會下台。但石破23日表示，「報導非屬實」。

但外界仍普遍猜測，石破的首相大位恐怕坐不了太久。

日本和美國達成貿易協議，美國對日本汽車及其他產品的關稅全面下調至15%，雖是值得慶祝的事，但也為石破茂下台鋪平道路，因為他曾表示，貿易談判是他留任的原因之一。