馬斯克電動車、太空事業面臨挑戰

經濟日報／ 編譯胡玉立、記者林薏茹／綜合報導

特斯拉執行長馬斯克傾全力衝AI之際，其他業務則正面臨挑戰。特斯拉的電動車在全美電動車最普及的加州，銷量連七季下滑，且馬斯克與美國總統川普鬧翻後，也傳出白宮正擴大尋找共同打造「金穹」導彈防禦系統的夥伴，希望降低對馬斯克旗下太空事業SpaceX的依賴。

加州為美國電動車普及率最高的地區。不過，根據最新統計，由於馬斯克右派立場引發消費者反感，加上特斯拉車款逐漸老舊，加州第2季特斯拉電動車註冊數銳減兩成，連續七季下滑。

路透報導，美國加州新車經銷商協會最新統計顯示，加州第2季特斯拉電動車註冊數為4.1萬輛，較去年同期的5.2萬輛驟減21%。

除電動車銷量面臨困境，馬斯克旗下SpaceX也恐失守在美國軍方占有的重要地位。知情人士透露，川普與馬斯克關係交惡後，已對SpaceX在「金穹」飛彈防禦計畫中的主導地位產生威脅，川普政府正擴大尋求合作夥伴，且已向亞馬遜「柯伊伯計畫」和其他大型國防承包商招手。

川普與馬斯克在6月5日公開鬧翻，消息人士指出，五角大廈和白宮官員擔心過度依賴單一合作夥伴承擔「金穹」太空防禦計畫大部分任務，在那之前就已開始探索替代SpaceX的方案。

馬斯克則對路透發表在X平台的報導回應表示，聯邦採購法規要求以最優價格選擇最佳供應商，任何其他做法都屬違法。消息人士稱，以SpaceX的規模、逾9,000顆自有星鏈衛星發射紀錄及政府採購經驗，仍擁有內部管道可協助完成「金穹」計畫大部分任務。

SpaceX 電動車 特斯拉

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