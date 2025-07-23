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亞洲投資人面臨46兆美元難題 大摩：台幣勁升反映避險需求激增

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電
台幣今年來對美元升值逾10%，反映投資人紛紛為持有的美元資產做避險。路透
台幣今年來對美元升值逾10%，反映投資人紛紛為持有的美元資產做避險。路透

摩根士丹利經濟學家表示，亞洲投資人正面臨攸關46兆美元投資組合的難題，必須在兩條路中擇一而行。

大摩首席亞洲經濟學家艾哈說，亞洲的淨國際投資部位（NIIP）--亞洲人在海外投資價值減去其他國家在亞洲的投資--目前高達46兆美元。

如此巨額的投資組合，由於一大部分押注於光環正日益褪色的美國資產，現在面臨兩條路可選：試著分散投資，或為已投入的美國資產避險。

艾哈指出，目前亞洲人在金融證券總計投資21兆美元，幾乎占這46兆美元投資組合的一半。由於美國資產在他們投資組合權重的占比高達41.5%，如今正面臨過度曝險的問題。

美國資產表現無與倫比時，重押美國不成問題。但隨著投資人對美國「雙赤字」（財政赤字與貿易逆差）的憂慮加深，美國經濟成長也減緩，情況已改觀。大摩經濟學家預料，「大而美」法案減稅刺激成長的效應，將無法抵銷高關稅和緊縮移民對經濟的拖累。

而且，美國利率和成長率領先其他主要國家的差距日益收斂，也令人愈來愈質疑美元作為資金安全避風港的地位。今年來，美元已貶值10%，摩根士丹利總經策略師估計，到2026第2季，美元還會再貶值8%~9%。

亞洲投資人面臨兩種選擇：分散投資或做避險

因此，亞洲投資人必須思考，是否應該讓投資組合更多元化，降低對美國資產的曝險？還是走另一條路，為已持有的美國資產避險？

艾哈指出，中國大陸持有的美國資產總值早在2013年就觸頂，所以後來增持美國資產的是亞洲其他國家的投資人。截至今年第1季末，亞洲持有的美國資產價值總計7.2兆美元，創新高紀錄。第1季亞洲的結構性經常帳順差達1.1兆美元。因此，無論亞洲諸國與美國簽署什麼樣的貿易協議，亞洲的淨國際投資部位都將持續成長。

不過，大摩指出，數據顯示，「對美國資產的累計配置正開始下滑」，而美國資產占淨國際投資部位的比率也在降低。摩根士丹利跨資產策略師Serena Tang說，亞洲投資人第2季已縮減買超美股的金額。

同時，亞洲投資人也增加對持有美元資產的避險，這說明了為什麼今年來亞元指數已躍升3.87%。亞元指數追蹤一籃新興亞幣對美元的走勢。

大量持有美國資產的經濟體，已見到本幣對美元勁升。例如台幣今年來就升值逾10%，因為壽險公司紛紛提高避險率。避險需求增加因而在匯市激起漣漪效應。

美國 資產 摩根 投資人

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