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籃球／重磅消息！宏國重新組軍加入PLG、李忠熙掌兵符

盼日歐合作開採稀土 范德賴恩稱有美好前景

中央社／ 布魯塞爾23日綜合外電報導

歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）最近告訴日本經濟新聞，歐盟尋求與日本組成「競爭力聯盟」，共同開採稀土礦。

范德賴恩從昨天起展開為期2天的訪日行程，日本首相石破茂將在今天與范德賴恩及歐盟理事會主席柯斯塔（Antonio Costa）舉行峰會。

根據日本經濟新聞報導，范德賴恩接受日經書面採訪時表示：「在地緣經濟領域，我們目睹了貿易緊張與不確定性增加，即便是長期的合作夥伴。」

美國總統川普使華盛頓逐漸遠離自由貿易，並以高額關稅威脅日本與歐盟。中國同樣透過稀土等關鍵礦產的出口控管向貿易夥伴施壓。范德賴恩說：「對於歐洲與日本這樣的戰略夥伴，這意味要建立更加緊密的夥伴關係，因應當前的現實與塑造未來。」

范德賴恩表示，東京與布魯塞爾應該「藉由共同信仰的公平和開放價值，塑造貿易與科技的全球規則」。預期中的日歐聯盟將監控供應鏈，特別是關鍵材料、電池與半導體。

范德賴恩特別以稀土為例。今年3月，法國開始建造歐洲第一個大型稀土回收廠，稀土對於製造電動車與其他先進產品而言相當重要。這項計畫由日本和歐盟公私部門共同參與。

范德賴恩說，歐盟將會與日本共同在歐洲探索更多投資機會，並首次表示，雙方在礦業合作有「美好前景」。

歐洲之外，歐盟也在格陵蘭和非洲探索礦業開採專案。成為歐盟的夥伴，對於日本而言是進入偏遠地區的機會。

日本與歐盟將建立由經濟與外交部長參加的「2加2」架構，並從今年夏天起確認專案內容。

范德賴恩想要與日本和跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）其他成員國合作，這項合作不只是維護開放貿易，也是「塑造貿易規則並確保公平」。

范德賴恩補充：「歐盟與CPTPP國家攜手，可以引領世界貿易組織（WTO）進行有意義的改造。」

目前的安全環境使日本與歐盟關係更加緊密。

中國企業向俄羅斯提供軍用零件，北韓派遣部隊支持莫斯科入侵烏克蘭。來自俄羅斯的網路攻擊和假訊息也針對日本及其他亞洲國家。

在這樣的背景之下，范德賴恩強調，與日本的合作「不僅有價值，而且必要」。

稀土 歐盟 日本 范德賴恩

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