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輝達H20晶片將放寬管制 盧特尼克：因為大陸也將解禁磁鐵出口

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電
美國商務部長盧特尼克表示，輝達H20晶片的出口限制將解除，因為中國大陸也將放寬磁鐵出口管制。路透社
美國商務部長盧特尼克表示，輝達H20晶片的出口限制將解除，因為中國大陸也將放寬磁鐵出口管制。路透社

美國商務部長盧特尼克23日向彭博電視表示，由於中國大陸將出口更多磁鐵，因此美國將放寬對輝達（Nvidia）H20人工智慧（AI晶片的管制。

盧特尼克表示：「我們正在嘗試確保磁鐵交付給我們的製造商，這是協議，這些東西受到了出口管制，隨著中國交付磁鐵，這些管制將會解除，然後接著H20（的管制）也將解除。」

美國政府14日已批准輝達H20晶片恢復銷往中國大陸，加上先前取消限制晶片設計軟體出口大陸，反映美國戰略正從廣泛限制大陸取得先進技術，轉向優先維持全球對美國科技生態系的依賴。

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