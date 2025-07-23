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美股早盤／貿易氣氛樂觀激勵大盤走揚 這檔晶片股卻重挫逾10%

經濟日報／ 編譯林文彬／綜合外電
美國與其他國家達成貿易協議的希望增濃，激勵美國股市23日早盤走揚。路透
美國與其他國家達成貿易協議的希望增濃，激勵美國股市23日早盤走揚。路透

美國總統川普宣布美國已和日本達成貿易協議，點燃美國也將與其他國家達成協議的期望，美國股市23日早盤應聲上漲，道瓊工業指數漲逾200點。

美股標普500指數23日早盤漲0.41%，報6,335.35點，逼近歷史高點，道瓊工業指數漲243.88點或0.55%至44,746.32點，那斯達克綜合指數約漲0.3%。個股方面，晶片製造商德州儀器（Texas Instruments）股價23日早盤重挫逾一成，原因是第3季財測令人失望，輝達（NVIDIA）和台積電ADR則雙雙漲逾1%。

川普22日在Truth Social上表示，美國已和日本達成「大規模協議」，這項協議包括對日本出口至美國的商品課徵15%對等關稅，稅率低於原本的25%。川普也透露美國已和歐洲官員會面，致力於與歐盟達成貿易協議。

另一方面，投資人也正在等待Alphabet和特斯拉在美股23日盤後公布的上季財報，這兩家公司是首批公布上季財報的大型科技業者。FactSet數據顯示，截至目前為止標普500指數105家成分股企業已公布上季財報，其中逾86%獲利優於華爾街預期。

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