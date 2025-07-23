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美國迷因股派對嗨不停 鄉民爆炒GoPro、甜甜圈公司

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電
甜甜圈業者Krispy Kreme等23日盤前股價暴衝。美聯社
甜甜圈業者Krispy Kreme等23日盤前股價暴衝。美聯社

美國網路鄉民發動新的炒股攻勢，極限運動攝影機製造商GoPro、甜甜圈業者Krispy Kreme等，23日盤前股價均大幅噴高。

GoPro 23日盤前股價急漲90%、Krispy Kreme跳高70%、植物肉生產商Beyond Meat飆升16%。飆漲個股中，部分空頭部位極多。軋空是指借券做空的投資人，因股價飆高，被迫買回股票平掉虧損部位。

Capital.com資深市場分析師Daniela Hathorn說，這些個股的交易量和股價暴衝，主因社群媒體熱潮、軋空潮、技術面突破等，公司業務基本面幾乎未有改變。Krispy Kreme似乎是最新加入的個股，一如其他迷因股，沒有重大新聞能證明漲勢的合理性，純粹是股民炒作動能。

迷因股始祖的Reddit網站WallStreetBets版，近來再掀熱潮。帶動線上不動產平產Opendoor上周股價竄高，零售業者Kohl's 22日股價也一度翻倍。Reddit當沖客23日尋找新目標，部分用戶力推Krispy Kreme，而做空部位較多的股票，如the Campbell's 、Wendy's等，也吸引買家。

GoPro 美國 Reddit 炒股 社群媒體

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