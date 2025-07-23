川普關稅大限前好消息 美日貿易協議激勵「日股勁揚領漲亞股」

日本與美國終於敲定貿易協議，削減包括汽車產業在內，川普擬加徵的關稅稅率後，東京股市今天收盤勁揚，領漲亞洲股市。

法新社報導，投資人也樂見美國與印尼及菲律賓達成貿易協議的消息，提振外界預期其他國家可望達成協議，避免美國高額關稅的樂觀心理。

儘管在川普自訂的8月1日關稅大限前，還有許多國家尚未敲定協議，但各國股市近週來因為看好政府最終能達成協議而持續走高。

川普在社群媒體上宣布：「我們剛完成與日本的重大協議，或許是史上最大規模的協議。」

川普寫道：「在我的指示下，日本將投資美國5500億美元，而美國將獲得9成利潤。」他並未進一步說明投資計畫細節，但稱此協議「將創造數十萬個工作機會」。

晨星（Morningstar）亞洲股票研究總監Lorraine Tan說：「在對等關稅稅率15%的情況下，我們的基本看法是對日本多數產業的直接影響有限，這點依然沒變。」

她說：「主要風險仍是全球需求放緩所帶來的間接衝擊，因為關稅前景尚不明朗。」

東京股市今天收盤勁揚，日股基準日經指數收盤大漲3.5%，領漲亞股。

至於亞洲其他股市，香港、雪梨、新加坡、台北、首爾股市都收漲，上海股市近乎持平，威靈頓股市則是收跌。