川普關稅通膨比疫後通膨難纏？學者籲Fed戰術聚焦「3要點」

美國總統川普打算8月1日祭出新一輪關稅，經濟學者警告，這波由關稅驅動的通膨可能比2022年那波通膨竄升更棘手，給必須兼顧充分就業和物價穩定的聯準會（Fed）帶來更大的挑戰。

當前的總體經濟局勢不尋常。過去40年來，觸動經濟震盪的通常是「需求震撼」，這類震撼同時把通膨和成長往相同方向推，所以貨幣政策反應也很明確，只是利率調整的幅度和速度有別。如今則是「供應震撼」造成通膨和就業走向相反。川普最近宣布的關稅即使只落實一小部分，通膨也將升高並拖慢國內景氣，至少未來一年情況會是如此。因此，Fed必須在減輕新一輪通膨衝擊與支持就業之間謹慎權衡。

歷史經驗似已指引一條明路。前白宮經濟顧問委員會（CEA）成員暨麻省理工史隆商學院教授福布斯指出，她與同事研究過去55年來先進經濟體設法兼顧這兩者的往例發現，疫後通膨猛竄後又回落，對經濟造成的衝擊就歷史標準來看異常溫和。先進經濟體的通膨率飆上40年高峰後又迅速滑落，並未導致痛苦的衰退。先進經濟體近幾年的「犧牲率」--為降低通膨而犧牲的國內生產毛額（GDP）百分比--較任一段歷史時期都來得低。

然而，物價水準卻是另一回事。即使通膨率已陡降，美國物價水準升高的幅度卻是1970年代以來之最。研究顯示，在疫後政策緊縮階段，美國物價指數勁升17%，比假如通膨年增率持穩於2%的情況高出9個百分點。這給消費者和企業帶來莫大的挑戰。

三因素使疫後通膨升得急、降得也快

之前通膨急升後又陡降，反映的是一次性效應，包括新冠肺炎疫情，以及俄羅斯侵略烏克蘭。隨著疫情和戰爭導致的供應鏈瓶頸疏通，通膨也就迅速降溫。

央行也扮演要角，儘管提高利率的反應遲鈍，但後來火速、猛烈升息打通膨。

另一重要因素是當年通膨預期穩定，央行公信力也強，消費者和企業相信央行會盡一切所能抑制通膨。

迎戰關稅通膨 Fed戰術應聚焦三要點

但如今已缺乏上述條件，關稅導致的通膨來勢洶洶，必將帶來更棘手的挑戰，Fed今後打通膨的戰術也應考量以下三要點：

一、決策官員不應像2021年那樣樂觀，希望物價上漲只是「暫時」現象。企業和家庭已從那次經驗得到教訓，變得更關注物價上漲。而且，他們的反應也是非線性的--在大幅度的物價震撼一再來襲後，薪資和產品價格的訂定也受到更大影響。加上前陣子被通膨灼傷的餘悸猶存、關稅升幅可能很大，以及這些都不是一次性事件，所以這回觸動的企業和消費者行為調整，甚至可能比疫後那波更大、更快速。

二、決策官員這回要思考的，不只是在充分就業與通膨達標之間取得平衡，還要考量在調整期間的物價水準會發生什麼變化。失業率攀升很痛苦，物價高漲亦然。

三、決策官員應把「維持通膨預期錨定」視為第一優先，並且「強化Fed的公信力」。現在這兩者都變得很脆弱。據估計，假如2022年Fed抗通膨公信力薄弱，像1972年油價震撼時那麼弱的水準，2024年底美國的物價水準本可能比實際情況高出4個百分點；抑制通膨導致的經濟產值損失也可能更大，犧牲率更高。換言之，無論以哪一種重要標準衡量，近幾年的調整都會更加痛苦。

進一步提高關稅，勢必會讓Fed陷入進退維谷的窘境。但在了解不同因應對策的效益、代價和風險後，貨幣決策官員在權衡這些利弊得失時，至少會更了然於心。