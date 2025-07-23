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機海戰術來臨！蘋果傳一年將推六支iPhone 發表時間大調整

經濟日報／ 編譯林文彬／綜合外電
蘋果一年發表的新iPhone可能達到六支，促使該公司把發表時間錯開。路透
蘋果一年發表的新iPhone可能達到六支，促使該公司把發表時間錯開。路透

蘋果推出型號以「e」結尾的新入門版iPhone，加上可折疊iPhone（暫稱iPhone Fold）即將問世，意味蘋果不久後可能一年發表六支新iPhone，促使該公司把發表時間錯開。

被視為可靠消息來源的微博用戶剎那數碼22日透露，2027年市面上可能有六支新iPhone供消費者選擇，分別是iPhone 18、Air、Pro、Pro Max、Fold及特別版，但未進一步說明。AppleInsider等外國媒體則報導，市場期盼已久的iPhone Fold可能在2026年底問世，屆時同步亮相的還有iPhone 18 Air、iPhone 18 Pro與iPhone 18 Pro Max。在那之後，蘋果可能在2027年初推出iPhone 18與iPhone 18e。

這不是市場首度傳出iPhone將改採每年發表兩次的策略。知名分析師郭明錤今年稍早表示，蘋果計劃把發表時間錯開，iPhone Pro機型將在秋季亮相，Pro以外機型發表時間則是隔年春季。如果蘋果真的改採這種策略，對供應鏈而言可能是好消息。

不過，把發表時間錯開其實有風險。如果光是一年就發表六種新iPhone機型，蘋果可能較難以維持聚焦於秋季的簡明扼要策略。試圖猜測哪個機型值得等待的買家，可能感到不知所措。

Fold iPhone 蘋果 供應鏈 消費者

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