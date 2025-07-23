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美科技大廠縮減大陸研發 亞馬遜解散上海AI研究院

中央社／ 上海23日綜合外電報導
美國電子商務巨頭亞馬遜（Amazon）正在關閉其在上海的人工智慧（AI）研究實驗室，成為在地緣政治緊張持續升高下，美國企業將研發工作撤離中國的最新之舉。 路透社
美國電子商務巨頭亞馬遜（Amazon）正在關閉其在上海的人工智慧（AI）研究實驗室，成為在地緣政治緊張持續升高下，美國企業將研發工作撤離中國的最新之舉。 路透社

美國電子商務巨頭亞馬遜Amazon）正在關閉其在上海的人工智慧（AI）研究實驗室，成為在地緣政治緊張持續升高下，美國企業將研發工作撤離中國的最新之舉。

英國「金融時報」（Financial Times）報導，由於美國官方加大力道審查所有與中國有關的AI業務，IBM（國際商業機器公司）和微軟（Microsoft）等美國科技大廠已紛紛縮減在中國的研發業務，現在亞馬遜（Amazon）也跟進。

根據金融時報所見，亞馬遜網路服務（AWS，在中國稱為亞馬遜雲科技）的上海AI研究院首席應用科學家王敏捷在中國社群媒體微博發文表示，他的團隊「因中美戰略調整解散」。

王敏捷寫道：「近6年帶隊時光，趕上了外企研究院的黃金週期。」他還說團隊發表了100多篇學術論文，「我們從零孵化出全球知名的圖神經網絡開源框架DGL（Deep Graph Library，深度圖庫），為亞馬遜電商創造了近10億美元的營收」。

AWS的上海AI研究院員工數不詳。據知情人士說法，AWS高峰時期在中國有1000多名員工。

亞馬遜的發言格拉瑟（Brad Glasser）今天表示：「我們做出了艱難的業務決定，將AWS數個特定團隊中的一些職務裁撤。在我們繼續投資、聘僱和優化資源同時，這些決定有其必要性。」

亞馬遜正在全球縮減人力。公司執行長賈西（AndyJassy）6月對員工示警說，AI應用與日俱增，將導致公司各部門裁減職位。

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