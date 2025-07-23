又飆船且偷吃步！運銅船趕在8月1日前抵美 攸關數千萬美元關稅差額

至少四艘載有銅貨的船隻正趕在8月1日前抵達美國港口，以便搶在美國對銅實施50%關稅措施正式生效前，完成進口程序。

這些銅運代表交易商為了把握套利良機而展開的最後衝刺。自美國總統川普首度表明將對銅加徵關稅後，交易商就忙著要從這利潤豐厚的套利交易中賺錢；隨著川普在7月初宣布8月1日起將銅關稅調高至50%，這套操作的急迫性在過去兩周升溫。

根據航運數據業者Kpler的資料，散裝船「Kiating」上周三駛離澳洲湯斯維爾港，載運8,000公噸的精煉銅，預定7月30日抵達夏威夷。雖然Kpler無法確認貨主身分，但指出最近從該港口運往美國的另外兩批貨物，載有嘉能可（Glencore）旗下伊薩山礦場生產的銅。

港口數據顯示，Kiating原定目的是位於美國南方的紐奧良，但在川普宣布新措施後，改駛往夏威夷，預料縮短航程約20天。不過，當船隻抵達時，貨主仍需與時間賽跑，趕在報關截止前向當地海關登記這批貨物。

Kpler乾散貨首席分析師艾爾表示：「很難判斷在夏威夷的報關效率，因為它不是這類貨物的典型目的地。」

在拉丁美洲，有三艘載運智利銅的貨船也急速駛往美國港口。根據彭博彙整的資料和知情人士說法，貨船「Louise Auerbach」預定7月28日抵達佛羅里達州坦帕港；而「BBC Norway」正在巴拿馬，「BBC Campana」則錨泊在智利北部外海。

這幾艘船是最後一批搶在關稅生效前完成通關的銅貨運。舉例來說，一艘載運量1.5萬公噸的一般散裝船，能否趕在關稅生效前抵達，納稅差額可達7,000萬美元以上。

為了提高趕在關稅生效前抵達的機率，託運人可選擇在第一個美國靠港地點一次完成全部貨物的通關，也可以額外付費購買優先報關名額，可把等待時間從數天縮短至數小時。

川普2月指示商務部長對銅進口展開調查以來，嘉能可、Mercuria、托克集團（Trafigura）、Hartree Partners和IXM等貿易商已將大量銅運往美國港口。

這類操作可讓交易商大賺一筆。川普在7月8日正式宣布銅關稅後，紐約銅價又飆升，代表交易商若讓貨船能及時趕抵美國，獲利空間更大。目前倫敦金屬交易所（LME）銅價約每公噸9,900美元，若課徵50%關稅，代表美國買家必須額外支付約4,950美元給海關。如果交易商能搶在8月前進口銅，就可以賺到接近這一關稅稅額的利潤。