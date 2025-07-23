美中影響力爭霸戰：黃仁勳已輾壓庫克

CNBC引述分析師指出，人工智慧（AI）當道和川普二進白宮之際，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳的政治影響力已遙遙領先蘋果（Apple）的庫克。

Wedbush分析師艾夫斯（Dan Ives）說：「黃仁勳由於在AI革命的成績，已經躍居全球級人物，也在政治上扮演起全新角色。」他指出，輝達AI晶片的重要性「已經讓他躍居庫克之前」。

艾夫斯說：「現在他在政治局面的主導地位非常強大。畢竟，全世界唯一能推動AI革命的晶片，就是輝達出的。」

黃仁勳日前再訪北京，同時宣布預計很快就能恢復對中國大陸銷售H20 AI晶片，更凸顯他在政經舞台上的影響力。

艾夫斯說：「這是輝達和黃仁勳的歷史性勝利，也顯示他在川普政府中的政治影響力更加壯大。」黃仁勳出訪大陸之前，在華府先見過川普。

H20晶片政策大轉彎，外界普遍認為和美中貿易談判有關，不過多位專家告訴CNBC，是黃仁勳的積極遊說發揮了關鍵作用。

DGA-Albright Stonebridge Group 合夥人崔若羅（Paul Triolo）指出，目前還不確定輝達何時或是否會重啟H20晶片的生產線，但即使只是在大陸銷售現有庫存，對輝達來說也將是「顯著挹注營收，同時有助於維持中國客戶的信任」。輝達5月已對滯銷的H20庫存提列了45億美元減損。

矽谷Constellation Research執行長Ray Wang表示，蘋果和庫克在川普第一任內被視為最具影響力的企業和執行長，但如今風頭早被黃仁勳和輝達取代。

不過，崔若羅提醒，儘管黃仁勳到目前為止能夠相當靈活遊走於美國政府和中國大陸市場之間，「川普總統看來也是他的忠實支持者」，但美方究竟會在晶片限制措施上劃出什麼界線，目前仍不明朗。

他說：「美方這裡的標準一直在變，導致業者多次被迫重新設計產品、預訂產能，不僅費時也耗費成本。」

黃仁勳在科技圈和川普政府中的影響力持續升高，其他專家指出，這種局面未必能持久。

榮鼎集團（Rhodium Group）董事古仲（Reva Goujon）說：「現在輝達已從最主要的晶片管制對象，搖身一變成為政策最有影響力的企業，問題是，這種狀態還能維持多久？」

美國目前也正對半導體產業展開調查，接下來可能針對晶片產業加徵關稅，屆時川普政府的政策目標勢必又會和輝達的營運兩相牴觸。儘管輝達已逐步將部分產能移往美國，但大多數製造仍集中在台灣。

庫克的遭遇，也說明同將美中都視為主力市場的科技巨人，要拿捏分寸有多困難。