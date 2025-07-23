石破茂證實汽車關稅為15％ 日股漲逾3％重回4萬點

日本首相石破茂今天證實，依據兩國達成的貿易協議，美國對日本汽車課徵的關稅稅率將從25%降至15%。消息公布後，日本股市在汽車類股帶動下飆升逾3%。

法新社報導，石破茂說，雙邊同意將今年4月以來汽車和汽車零件被課徵的25%額外關稅稅率減半，加上先前課徵的2.5%，合計為15%。

他告訴記者：「我們是全球第一個降低汽車和汽車零件關稅的（國家），且數量沒有限制。」

日股基準日經225指數盤中飆漲3.18%或1265.74點，達41040.66點；東證股價指數上漲3.11%或88.23點，來到2924.42點。