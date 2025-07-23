唯獨台灣上修！亞銀以川普關稅為由 全面下修亞洲GDP成長預測

亞洲開發銀行周三全面下修亞洲各地區今年經濟成長預測，反映美國關稅升高和地緣風險加劇，在主要國家中，台灣是唯一上修的經濟體。

亞銀將台灣2025年經濟成長預測由4月3.3%調高為3.5%，2026年則維持在3.0%。亞銀解釋：「AI產品需求格外強勁，帶動台灣首季出口成長，預料這波動能將延續到第4季，儘管下半年提前出貨的效應減弱，關稅風險仍在。」不過，亞銀提醒，台幣升值恐怕對出口商構成壓力，而壽險業者手中的美元資產價值已出現縮水。

亞銀將台灣2026年GDP成長預測維持在3.0%。

亞銀將東亞今年經濟成長率預測由4月的4.4%調降至4.3%，其中南韓GDP成長預測幾乎腰斬（由1.5%降為0.8%）；東南亞的經濟成長率則由4.7%下修至4.2%，中國大陸則維持不變於4.7%。

報告指出，這次下修主要是因為「美國關稅高於預期，加上貿易不確定性升高，恐怕進一步壓抑區域成長前景」。分析師也提醒，若中東局勢再度升溫，或大陸房市進一步疲弱，都可能連帶拖累整個區域的經濟表現。

亞銀首席經濟學家朴之水教授（Albert Park）接受彭博電視訪問時說：「在整個東南亞地區，我們看到製造業持續下滑，企業信心流失，正是這種持續的不確定性所帶來的衝擊效應。」

同時，亞銀也調降了區域的通膨預估，包括中國大陸、台灣、香港，以及印度和東南亞多數國家，近期消費者物價漲幅都較先前預期低。

台灣今年通膨率預測由4月的2.0%降為1.8%，明天通膨率由1.8%降為1.5%。