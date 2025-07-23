川普宣布對日關稅15％ 「3重點」看懂市場反應

美國總統川普周二在白宮宣布，已和日本達成貿易協議，將對日本進口貨品課徵15%關稅，日本則將在美國投資5,500億美元。

川普宣布消息後，日本日經225指數一度大漲1.8%，日圓呈上下震盪。

川普在白宮接待共和黨議員的場合上說：「我剛簽署了史上最大規模的貿易協議，或許是歷來最大的一筆協議，對象是日本。日方高層專程來美，雙方花了很長時間協商，這對大家都是好事。」

川普較早在Truth Social上表示，這項協議將要求日本「開放市場」讓美國汽車進口，並開放更多包括稻米在內的農產品，不過細節尚待明朗。川普過去一直把矛頭指向汽車貿易，批評日美貿易失衡，約八成對美貿易順差來自汽車及零組件。

消除了不確定性，但欠缺細節

KCM Trade首席市場分析師華特（Tim Waterer）說：「這項協議除了對日本的關稅從25%降到15%，也為市場消除了部分不確定性。市場普遍預期其他國家也可能跟進，這對整個亞洲市場信心都是利多。」

加州Rayliant 環球顧問公司投資管理主管Phillip Wool說：「隨著8月1日大限將至，在最後期限前看到協議陸續達成，表面上來看確實是個好消息，尤其對美國最大貿易夥伴之一來說更是如此。」「關稅率15%，細節還要再看，但應該比多數人預期的還要好，而且協議的進度也超出許多人預期。」

新加坡Ortus Advisors日本股票策略主管Andrew Jackson說：「感覺市場原本預期關稅會落在20%，所以這次談成15%算是優於預期。汽車股的反彈也反映了這一點。過去這類股被大幅做空，這次算是軋空行情。」

汽車關稅仍是關鍵

NHK引述未具名官員報導，華府也將汽車關稅定在15%。日本汽車股聞聲大漲，豐田（Toyota）漲幅逾10%。

豁免現行25%汽車及零組件關稅是日方貿易代表爭取的重點。

澳洲聯邦銀行經濟學家克利夫頓（Kristina Clifton）說：「這個稅率比川普解放日宣布的要低，因此結果比原先預期要好一些。鋼鐵、鋁和汽車都是日本重要的出口品項，因此接下來是否會有針對這些產品的特別豁免，值得觀察。」

彭博經濟學家指出，川普對汽車和鋼鐵等產業關稅並無明確說法，對經濟實際衝擊如何，以及對日本首相石破茂岌岌可危的權位，最終還是要看汽車產業會受到多大影響。

東京Sony Financial Group金融市場研究主管Hiroshi Watanabe說：「汽車業4月以來已經面臨25%關稅，如果這次能降到15%，過去已反映在股價上的負面影響會被部分回補，對股價是大利多。」

推升日圓力道有限

Watanabe也說：「日本承諾投資5,500億美元，長線來看對日圓其實是利空，因為這代表資金外流，對日本經濟長遠來說可能是負面。」

「債券殖利率上升，部分是因為市場風險情緒升溫，另一部分則是擔心日本財政惡化。無論石破會不會下台，執政黨都需要在野黨協助，財政風險和利率上升的壓力會提高，這對股市是不利的。」

澳盛銀行（ANZ）表示，日圓不太可能因日美關稅協議而「出現明顯且持續的提振」，因為這項關稅本身對日本經濟來說，反而是一大成長逆風。

三井住友銀行（SMBC）首席外匯策略師 Hirofumi Suzuki說：「這對日本經濟來說是個好消息，但光憑這點還不足以促使日本銀行升息，日圓的買盤壓力預料也有限。反而是政治不穩定對市場影響較大，日圓貶值的壓力恐怕仍將持續。」

澳洲聯邦銀行策略師Carol Kong說：「市場其實已經部分反映了美日有望達成協議的機率。畢竟日本是第一個和美國談判的國家。對於日本政府支出增加的疑慮，也讓日圓難有表現。」