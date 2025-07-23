不滿限制航班與貨運措施 美政府擬制裁墨國航空業

由於不滿墨西哥政府自2022年以來，對美國貨運航空公司包括起降營運地點，進行不公平限制措施，美國政府近期揚言，若墨西哥未立即改善，未來將針對墨國的航空公司飛往美國航班，擴大制裁。

美國運輸部指出，墨西哥政府自前總統羅培茲歐布拉多（Andres Manuel Lopez Obrador）任內，下令強制美國貨運航空公司，將營運基地由首都墨西哥市國際機場（AICM），遷移至市中心外的費利佩．安赫萊斯（Felipe Angeles）國際機場，並且強行取消部分起降時段，美方認為此舉破壞航空市場公平競爭。

墨西哥媒體「金融家」（EL FINANCIERO）22日報導，美國運輸部長達菲（Sean Duffy）指控，墨西哥「背棄承諾扭曲市場、傷害美國企業」，並表示將不再容忍墨西哥此類行為，未來制裁也是美國總統川普高喊「美國優先」（America First）政策的一部分。不只是對墨西哥，達菲也同時對歐洲的航空公司發出類似警告。

美方表示，美國航空公司曾經對墨西哥政府多次提出抗議，因為被限制遠離市中心的國際機場不只增加營運成本，墨國政府更限制美國航空貨運業者，不得在墨國境內多點起降以載運更多國際貨物。雖然美國政府和航空業者多次提出抗議和交涉，但都沒有獲得回應。

報導指出，美國政府極可能採取的制裁方式，包括要求墨西哥航空公司事先提交在美所有航班的行程資訊，所有載客或貨物的大型包機飛行，都須獲得美國運輸部事前批准，並且將撤銷美國達美航空（DeltaAir Lines）與墨西哥航空（Aeromexico）間的反壟斷豁免，也就是這2家公司將不得再自行協調票價與航線。

報導指出，美墨航線是全球最繁忙的國際空運走廊之一，如果美國達美航空與墨西哥航空間的反壟斷豁免被撤銷，墨西哥航空將喪失目前在航線與價格上的整合能力和優勢，造成營運損失。美國運輸部更警告，如果墨西哥政府不立刻修正措施，美方不排除拒絕墨西哥航空公司未來申請新航班的權利。

針對美國政府指控，墨西哥總統薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）和交通部官員為前總統的政策辯護。薛恩鮑姆指出，將美國貨運航空公司營運基地由首都墨西哥市國際機場，遷移至市中心外的費利佩．安赫萊斯國際機場，是經過技術性考量，主要是為了緩解墨西哥市國際機場過度壅塞的情況，並且提升飛航安全與效率。

面對美方揚言制裁，薛恩鮑姆反駁這是符合所有人利益的措施，而企業也已經逐步適應，沒有理由遭受制裁。

報導分析，美國和墨西哥的緊張關係，已經從海上的墨西哥灣改名，到陸地上的提高關稅，現在更提升到空中交通運輸，未來事態發展也令人擔憂。