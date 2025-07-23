德儀財報／盤後重挫近12％ 關稅拉貨無以為繼？本季財測差強人意

德州儀器（Texas Instruments）因本季財測差強人意，引發市場擔憂川普關稅帶來的需求激增可能只是曇花一現。德儀股價在周二（22日）盤後重挫近12%。

德儀周二預估，本季營收將介於44.5億美元至48億美元之間，彭博資訊訪調分析師的平均預期為45.7億美元，其中部分預測可達48億美元；預估本季每股盈餘約1.48美元，略低於分析師平均預估。

在盤後財報說明會中，德儀高階主管未能減輕分析師疑慮，展望前景時語調悲觀，以致股價大跌。截至周二收盤時，德儀今年股價上漲了15%，受益於半導體相關股票的普遍上漲。

德儀上季營收雖成長16%，但分析師擔心，關稅與貿易爭端是否會打擊尚處於早期階段的銷售復甦。結果公司高層坦承，他們不清楚這當中有多少是因為客戶「提前下單」以避開關稅。例如，財務長利薩爾迪（Rafael Lizardi）就說：「我們有十萬個客戶，實在無法完全掌握。」

德儀執行長伊蘭（Haviv Ilan）則是提到，車用晶片的市場「尚未復甦」。他也點出上季中國大陸市場營收激增32%，成長「略顯過熱」，因此對本季的展望持更謹慎態度。

以本季財測的中位數來看，德儀營收年增率為11%，成長速度較上季放緩。不過利薩爾迪表示，公司仍有信心，全年營收最終能超越其先前的200億美元高點。他強調：「我們認為機會大於挑戰。」

德儀上季營收44.5億美元，每股純益1.41美元，均優於分析師預估的營收43.6億美元、每股純益1.35美元。

德儀擁有晶片業界最廣泛的產品線與最多的客戶數，因而其財報被視為多個產業需求的重要指標。

放眼長期，德儀預期晶片需求將持續成長，主要受到半導體滲透率不斷提高的推動。然而，美中科技對抗未止，加上川普政府加徵關稅，也令市場擔憂價格上漲與需求放緩。

德儀約有五分之一的營收來自中國大陸。當地晶片業者快速成長，政策上也積極投資於本土生產，以降低對進口的依賴。德儀指出，在中國大陸這個全球最大的半導體市場競爭非常激烈。

德儀現正大舉投資新的生產線，相關支出，對現金流與獲利能力造成壓力。公司承諾，一旦擴產計畫完成，將重新聚焦於提升股東回報。