NHK：日汽車輸美關稅也降為15％ 豐田本田股價應聲大漲
美國總統川普宣布和日本達成貿易協議，對日本將課徵15%關稅。NHK報導，美國對日本進口汽車也將課徵15%關稅，低於原祭出的25%關稅。
東證指數（Topix）汽車類股應聲大漲5.7%，在33個產業類別中漲幅居冠。
本田汽車大漲7.1%，豐田汽車大漲6.8%。
川普在Truth Social上表示，這項協議要求日本「開放市場」進口美國汽車和更多農產品，但未進一步說明細節。川普一直將矛頭指向汽車貿易，批評美日貿易失衡。日本對美貿易順差中，約有八成來自汽車和零組件。
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