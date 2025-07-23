快訊

颱風范斯高生成！ 最新路徑、對台影響出爐

昏迷60小時死裡逃生！眭澔平被爆疑遭「登山女神」曾格爾詐騙

原民拿獵槍打爆鄰居頭關12年還得監護5年 怨「5年太長」上訴

聽新聞
0:00 / 0:00

川普對日改課15%關稅…日圓轉貶 反映協議結果不如市場預期

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
匯銀人士認為，日圓對美日貿易協議的反應冷淡，可見這項協議可能不如市場預期來得理想。路透
匯銀人士認為，日圓對美日貿易協議的反應冷淡，可見這項協議可能不如市場預期來得理想。路透

美國總統川普宣布對日本進口貨品改為課徵15%關稅後，日圓周三卻回吐漲幅，轉而下跌0.2%，來到146.92。

匯銀人士認為，日圓對美日貿易協議的反應冷淡，可見這項協議可能不如市場預期來得理想。

StoneX Financial 新加坡外匯交易員吳明澤（Mingze Wu）指出，日圓反應平平，部分原因在於市場認為協議內容恐怕不及預期。吳明澤也觀察到，近來對關稅消息，市場反應普遍冷淡，反映投資人預期「TACO」（trade agreement coming over，指協議即將出爐）帶來的不確定性。

不過，他認為，這次協議大致符合市場預期，關稅水準和印尼、越南相近，屬於可預期範圍。

川普曾本月初揚言8月1日起對日本商品全面課徵25%關稅，略高於4月初宣布的24%。

日圓兌美元周二升值0.5%報146.63；知情人士說，日本央行官員認為，在日本首相石破茂在參議院選舉中遭遇挫折之後，央行沒有必要改變逐步升息的政策立場。

美元指數（DXY）周二隨美國公債殖利率下跌，投資人關注聯準會（Fed）主席鮑爾去留的問題。

美元對六種主要貨幣走勢的美元指數下跌0.5%，連續三個交易日走弱，至97.392。

美國財政部長貝森特周二表示，他認為鮑爾目前沒有理由卸任，前一天他才敦促對Fed非貨幣活動進行審查。

美國10年期公債殖利率下跌約4個基點，至4.33%。

歐元兌美元扭轉小幅下跌趨勢，升值0.4%，至1.1746。

美元兌加幣跌0.6%，至1.3608；澳幣兌美元上漲0.4%，至0.6550。

關稅 川普

延伸閱讀

川普宣布日本「歷史級」協議…關稅降至15％！汽車、稻米全面開放 網：終究跪下去了

整理包／川普最新關稅三連發 對日本15% 對菲律賓、印尼19%

高於「解放日」關稅！川普：美菲達成協議 課19%關稅

川普會見小馬可仕：美國和菲律賓快談成貿易協議

相關新聞

成敗繫於財報 美股史指再創新高 科技股拖累那指

交易員權衡最新的財報和貿易形勢，史坦普500指數再次創下收盤新高。

AZ美國製造 要砸500億美元 應對藥品關稅

歐洲藥廠阿斯特捷利康（AstraZeneca）21日宣布，計劃2030年前投資500億美元在美國擴大製造和研發量能，成為...

川普的軟肋是他？操弄關稅得心應手卻搞不定鮑爾！謝金河揭密美國利率政策

川普的另一個戰場：鮑爾的負嵎頑抗。 川普揮舞關稅大刀一直都是得心應手，通常都是他說了算，卻始終有一個人他搞不定，那就是美國聯準會主席鮑爾。

軟銀與OpenAI意見相左 川普星際之門計畫縮水

美國總統川普一月與OpenAI執行長奧特曼、日本軟銀集團執行長孫正義共同宣布「星際之門」計畫，目標二○二九年前投資五千億...

德儀財報／盤後重挫近12％ 關稅拉貨無以為繼？本季財測差強人意

德州儀器（Texas Instruments）因本季財測差強人意，引發市場擔憂川普關稅帶來的需求激增可能只是曇花一現。德...

NHK：日汽車輸美關稅也降為15％ 豐田本田股價應聲大漲

美國總統川普宣布和日本達成貿易協議，對日本將課徵15%關稅。NHK報導，美國對日本進口汽車也將課徵15%關稅，低於原祭出...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。