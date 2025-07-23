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川普對日改課15%關稅…日圓轉貶 反映協議結果不如市場預期
美國總統川普宣布對日本進口貨品改為課徵15%關稅後，日圓周三卻回吐漲幅，轉而下跌0.2%，來到146.92。
匯銀人士認為，日圓對美日貿易協議的反應冷淡，可見這項協議可能不如市場預期來得理想。
StoneX Financial 新加坡外匯交易員吳明澤（Mingze Wu）指出，日圓反應平平，部分原因在於市場認為協議內容恐怕不及預期。吳明澤也觀察到，近來對關稅消息，市場反應普遍冷淡，反映投資人預期「TACO」（trade agreement coming over，指協議即將出爐）帶來的不確定性。
不過，他認為，這次協議大致符合市場預期，關稅水準和印尼、越南相近，屬於可預期範圍。
川普曾本月初揚言8月1日起對日本商品全面課徵25%關稅，略高於4月初宣布的24%。
日圓兌美元周二升值0.5%報146.63；知情人士說，日本央行官員認為，在日本首相石破茂在參議院選舉中遭遇挫折之後，央行沒有必要改變逐步升息的政策立場。
美元指數（DXY）周二隨美國公債殖利率下跌，投資人關注聯準會（Fed）主席鮑爾去留的問題。
美元對六種主要貨幣走勢的美元指數下跌0.5%，連續三個交易日走弱，至97.392。
美國財政部長貝森特周二表示，他認為鮑爾目前沒有理由卸任，前一天他才敦促對Fed非貨幣活動進行審查。
美國10年期公債殖利率下跌約4個基點，至4.33%。
歐元兌美元扭轉小幅下跌趨勢，升值0.4%，至1.1746。
美元兌加幣跌0.6%，至1.3608；澳幣兌美元上漲0.4%，至0.6550。
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