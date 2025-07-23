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川普：美國與日本達成貿易協議 對等關稅稅率降至15%

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將與美簽訂貿易協議 印尼承諾取消99％進口障礙

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓即時報導
美國總統川普。（新華社）
美國總統川普。（新華社）

美國白宮22日公布美國和印尼的貿易協議框架內容的共同聲明，指印尼承諾消除近99%的貿易障礙，開放美國出口食品、農產品和工業產品到印尼；兩國將在接下來數周內敲定貿易協議的內容，正式簽署協議。

美國總統川普日前宣布與印尼達成貿易協議，原來計畫課徵印尼32%的關稅，調降至19%。

白宮22日公布美印貿易協議框架的重點，除了印尼承諾消除近99%的貿易障礙，開放美國食品、農產品和工業產品之外，美國也會針對特定、無法在美國生產的印尼產品，給予更低的關稅稅率。

此外，美印兩國也預計談判出規則，以確保兩國達成的協議，主要由美國和印尼獲取其利益。

共同聲明也指出，美國和印尼將共同合作，處理印尼對雙邊貿易和投資的非關稅障礙，包括豁免美國企業、接受汽車製造須符合美國聯邦安全和排放規格、接受美國食品藥物管理局的認證，以及對醫療器材和藥品的上市許可、取消特定標籤規範、讓美國出口化妝品、醫療器材和其他製造產品免於特定規範、解決長期的智慧財產權問題、回應美國對符合性評估程序的關切等。

共同聲明指出，印尼將處理美國出口產品的障礙，包括取消美國產品進口限制或許可申請、取消裝運前的查驗或確認等。

共同聲明也表示，美國和印尼將消除印尼市場對美國食品和農產品的阻礙，包括取消美國食品和農產品的進口許可申請，同時承認美國的監管，包括美國肉品、禽肉和奶製品的設施清單，並接受美國監管單位發出的證明。

另外，印尼也將取消出口工業商品到美國的限制，包括關鍵礦產；美印之間也會合作處理其他國家不公平的貿易手段，同時在出口控制、投資安全和打擊逃稅上共同合作。

印尼也承諾向美國購買價值32億美元的飛機、購買價值45億美元的大豆、大豆餐、小麥和棉花等、購買價值150億美元的天然氣、原油、汽油等能源產品。

關稅 川普

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