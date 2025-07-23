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台積電ADR連三日下跌 較台北交易溢價保持22%

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電

台積電ADR周二（22日）下跌1.8%，收在234.60美元，較台北交易溢價22.3%。

標普500指數周二扭轉早盤頹勢，收盤再創新高，美國總統川普宣布和菲律賓和印尼達成貿易協議，財政部長改口支持聯準會（Fed）主席鮑爾。不過，投資人轉投防禦性類股，科技股受挫。

標普 500 指數微漲 4.02點，漲幅0.06%，收在新高 6,309.62 點。那斯達克綜合指數跌81.48點，跌幅0.4%，報 20,892.69 點。道瓊工業指數上漲179.37點，漲幅0.4%， 報 44,502.44 點。

受輝達（NVIDIA）拖累，費城半導體指數大跌1.8%。輝達跌2.5%。

台灣加權股價指數周二大跌352.64點收在22,987.92點。台積電下跌1.7%收在1,130.00元。

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光 ASX 151.57 -1.81 151.00 0.38

中華電 CHT 129.88 +0.69 130.00 -0.47

台積電 TSM 1,382.22 -1.78 1,130.00 22.32

聯電 UMC 43.25 -2.13 43.00 0.57

*匯率換算依據紐約時間下午6:30的彭博報價

指數 標普 台積電

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