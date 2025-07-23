台積電ADR連三日下跌 較台北交易溢價保持22%
台積電ADR周二（22日）下跌1.8%，收在234.60美元，較台北交易溢價22.3%。
標普500指數周二扭轉早盤頹勢，收盤再創新高，美國總統川普宣布和菲律賓和印尼達成貿易協議，財政部長改口支持聯準會（Fed）主席鮑爾。不過，投資人轉投防禦性類股，科技股受挫。
標普 500 指數微漲 4.02點，漲幅0.06%，收在新高 6,309.62 點。那斯達克綜合指數跌81.48點，跌幅0.4%，報 20,892.69 點。道瓊工業指數上漲179.37點，漲幅0.4%， 報 44,502.44 點。
受輝達（NVIDIA）拖累，費城半導體指數大跌1.8%。輝達跌2.5%。
台灣加權股價指數周二大跌352.64點收在22,987.92點。台積電下跌1.7%收在1,130.00元。
個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）
日月光 ASX 151.57 -1.81 151.00 0.38
中華電 CHT 129.88 +0.69 130.00 -0.47
台積電 TSM 1,382.22 -1.78 1,130.00 22.32
聯電 UMC 43.25 -2.13 43.00 0.57
*匯率換算依據紐約時間下午6:30的彭博報價
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言