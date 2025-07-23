標普500指數再創新高 輝達拖累科技股下跌 投資人改採守勢

標普500指數周二扭轉早盤頹勢，收盤再創新高，美國總統川普宣布和菲律賓和印尼達成貿易協議，財政部長表態支持聯準會（Fed）主席鮑爾。不過，投資人轉投防禦性類股，科技股受挫。

標普 500 指數微漲 4.02點，漲幅0.06%，收在新高 6,309.62 點。那斯達克綜合指數跌81.48點，跌幅0.4%，報 20,892.69 點。道瓊工業指數上漲179.37點，漲幅0.4%， 報 44,502.44 點。

受輝達（NVIDIA）拖累，費城半導體指數大跌1.8%。台積電ADR跌1.8%。

嘉信理財高級投資策略師Kevin Gordon說：「我認為過去幾周股市緩慢上漲反映市場價位已偏高。」

投資人也消化新公布的財報，其中一些財報顯示，川普的關稅正開始侵蝕企業獲利。通用汽車（General Motors）大跌8.1%，該公司表示，對進口汽車和汽車零部件課徵的新關稅使淨利減少11億美元。

RTX股價下跌1.6%，此前這家航太和國防公司以關稅為由下修業績展望，洛克希德馬丁大跌11%，該公司第2季獲利受到超過17億美元費用的衝擊，成為周二標普500指數中表現最差的股票。

住宅建築商板塊表現亮眼。D.R. Horton和PulteGroup的股價分別大漲17%和12%，因這兩家公司在房地產市場因高房貸利率而放緩的艱難環境下，獲利均超出分析師所料。

Kohl's股價飆漲38%，這家零售商突然成為迷因股投資人的寵兒。Reddit上WallStreetBets論壇的用戶指出，這家零售商的股票被大量放空。

臨床研究服務公司IQVIA Holdings 公布營收超出華爾街所料，股價飆漲17.9%，創歷史最大單日漲幅。

摩根資產管理公司策略師Hugh Gimber接受彭博電視訪問時表示，儘管企業業績「相當不錯」，但市場反應仍顯「乏善可陳」，部分原因是投資人在財報季前的預期本就偏高。

特斯拉在財報業績發布前一天上漲 1.1%，也將於周三公布業績的 Alphabet 漲 0.7%。

其他大型科技股下跌， Meta Platforms 和微軟均下跌約1%。

美國財長貝森特周二表示，他將在下周在斯德哥爾摩會見中國財長，討論是否延長 8 月 12 日達成協議以避免大幅提高關稅的最後期限。其他貿易談判似乎陷入停滯，與印度達成突破性協議的樂觀情緒減弱，歐盟官員正在考慮對美國採取反制措施。

標普500 指數的 11 大類股中有 九 個上漲，醫療股領漲，漲幅 1.9%，房地產上漲 1.8% 。