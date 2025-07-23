軟銀與OpenAI意見相左 川普星際之門計畫縮水

美國總統川普一月與OpenAI執行長奧特曼、日本軟銀集團執行長孫正義共同宣布「星際之門」計畫，目標二○二九年前投資五千億美元打造人工智慧（ＡＩ）基礎設施，但美媒披露，目前目標已下修為年底前在俄亥俄州建一座小型資料中心。

就星際之門計畫，鴻海曾傳出篤定能接到多數ＡＩ伺服器代工訂單。華爾街日報廿一日引述知情人士獨家報導，該計畫進展緩慢，OpenAI與軟銀在選址等關鍵合作條件上意見不合。雙方一月曾承諾將「立即」投入一千億美元，如今目標縮水，負責該計畫的新公司至今還沒完成任一項資料中心交易。

OpenAI最近更自行與軟體巨擘甲骨文簽訂資料中心交易，OpenAI三年內將開始每年支付甲骨文逾三百億美元；該交易提供來自分布全美的資料中心、總計四點五ＧＷ的容量，其耗電量可供電約四百萬戶。這加上OpenAI與ＡＩ基礎設施新創公司CoreWeave的較小型交易，其達成的交易已接近星際之門年初設定的五ＧＷ目標。

該計畫最初宣布時，也點名甲骨文和阿聯投資機構ＭＧＸ為夥伴，但他們的角色不明，當時也未有協議來設定其投資程度。

儘管星際之門起步緩慢，一名知情人士說，孫正義已向合作夥伴說他看好OpenAI，還希望增加投資該公司。軟銀和OpenAI的一份共同聲明說，他們正在美國多州推進幾項計畫，以極大規模迅速致力實現驅動未來、服務人類的ＡＩ基礎設施。

孫正義和奧特曼上周也在一場軟銀活動的影片亮相，奧特曼說雙方初步目標是共同建造十ＧＷ的資料中心，還稱這是「絕佳的合作夥伴關係」。

軟銀在今年稍早時已經承諾向OpenAI投資三百億美元，是史上規模最大的一筆新創公司投資，同時也是豪賭，此舉已導致軟銀新增負債並出售資產。前述投資與星際之門同步推進，讓軟銀在ＡＩ所需的實體基礎設施中占一席之地。

孫正義一直希望在ＡＩ領域搶占顯要地位，過去十年已募集兩個總額逾一千四百億美元的史上最大創投基金，來發掘引領未來的ＡＩ公司。但在ChatGPT問世前，孫正義錯過投資其開發商OpenAI和各家競爭者的機會。

孫正義去年秋天鎖定OpenAI，他在去年十一月和奧特曼於東京會面以敲定一項協議。接著，他們向川普幕僚提出雙方的計畫，提議宣布這項在美巨額投資。川普一月回任隔天，孫正義和奧特曼就現身白宮與川普同台做出承諾。

OpenAI和軟銀已各自承諾向星際之門計畫注資一百八十億美元做為啟動資金，預期該計畫將開發幾座資料中心並租給OpenAI。兩家公司說，將共同控制該實體，由孫正義擔任董事長；軟銀將專注在財務細節，OpenAI專心在營運事務。

華爾街日報說，建造資料中心不簡單，必須選址、自行興建或付錢讓其他公司代為建造實體建築、購買昂貴的ＡＩ晶片、取得大量所需用電，還要找到貸款方以支應一大部分成本等。知情人士說，星際之門希望採一種成本較低的新設計方案來進行在俄州的第一個項目。