星際之門 軟銀縮手股價漲 協力台廠被拖累

川普上任後立刻宣布的星際之門計畫半年來毫無進展，消息傳出後相關公司股價呈現兩樣情，台股的ＡＩ概念股昨帶頭下殺，反觀軟銀集團股價因股東疑慮獲得釐清，股價漲幅達百分之二點八五、收在一萬一五五○日圓。

星際之門計畫總投資額高達五千億美元（約台幣十五兆元），被譽為北美最大ＡＩ基礎建設。隨星際之門計畫卡關，市場憂心ＡＩ基礎建設規模可能大幅縮水，「協力廠大筆訂單恐飛了」，拖累鴻海、神達等主要代工廠後市。

受相關消息影響，台股昨由ＡＩ概念股帶頭下殺，廣達重挫百分之四、跌幅最重，緯創也大跌百分之三點三，緯穎、英業達下挫超過百分之二，鴻海同步下跌百分之一點八。而大盤指數受到ＡＩ股下跌、關稅疑慮等因素拖累，終場大跌三五二點、收二萬二九八七點。

相對於台股ＡＩ股走跌，軟銀股價昨盤中一度漲至一萬一八三○日圓，儘管漲勢隨後趨緩，終場仍上漲三二○日圓，收在一萬一五五○日圓。

野村投信副總張繼文指出，美國總統川普好大喜功，今年一月上任後就誇下海口，由軟銀、Open AI等公司投入五千億美元在各州打造ＡＩ中心，首期投入一千億美元，不過，馬斯克在還沒跟川普翻臉前，就已經對星際之門計畫提出資金來源等諸多質疑。

張繼文表示，目前投資計畫已修正為在俄亥俄州蓋小型數據中心，投資規模縮小為五十億美元，且軟銀投資Open AI的規模也從三百億美元縮減至十五億美元，軟銀調整投資方案，讓股東認為比較合理也較能接受，並反映在股價表現上。

張繼文認為，此消息對軟銀股價的影響力應該是短期效應，畢竟此一調整結果只是讓股東暫時鬆一口氣，最後還是要檢視投資成果，軟銀對ＡＩ投資的回收效率有待時間驗證。