美國星際之門計畫 被批「虛榮的把戲」

聯合報／ 編譯高詣軒／綜合報導

美國總統川普一月與OpenAI、日本軟銀和甲骨文宣布「星際之門」人工智慧（ＡＩ）基礎設施計畫，如今傳出目標縮減。美國網媒AInvest廿一日報導，星際之門提出大膽願景，要抗衡中國大陸深度求索等對手ＡＩ模型，但面臨夥伴關係內部摩擦和財務壓力。

AInvest說，星際之門希望打造美國的主權ＡＩ基礎設施，來對抗深度求索等全球各地的競爭對手，但該計畫執行上顯露幾個關鍵弱點。重要投資者軟銀在對星際之門和OpenAI做出數百億美元承諾後，面臨流動性問題。信評機構警告可能調降軟銀信評，迫使軟銀考慮出售阿里巴巴、安謀（ＡＲＭ）的持股。

此外，儘管星際之門起初承諾更廣泛支持美國ＡＩ企業，但該計畫被指獨厚OpenAI，進一步侵蝕外界信任。有批評人士說，星際之門是虛榮的把戲。

華爾街日報廿一日報導，儘管星際之門起步不順，但資料中心開發熱潮不減，川普已說這是國家優先事項。路透廿一日報導，川普將贏得與中國的ＡＩ競賽視為要務，回任第一天就宣布國家能源緊急狀態，意在消除石油和天然氣探鑽、煤炭和關鍵礦產開採的所有監管障礙，並打造新的天然氣和核能電廠，以讓更多發電容量上線。

川普一月廿一日宣布星際之門時，就說要將技術留在美國，中國等國是競爭者，「我們想做的是，我們要把它（技術）留在這個國家。中國是競爭對手，其他國家也是競爭對手...我將透過緊急聲明提供大量幫助，因為我們情況緊急」。

深度求索的生成式ＡＩ模型發布後震驚全球，當時白宮「ＡＩ沙皇」塞克斯一月底就曾說，美國仍主導ＡＩ領域，但領先中國的優勢僅三至六個月，美國公司過去有點太自滿。

AI 川普 軟銀集團

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