歐、亞、中東 仍有AI大商機

經濟日報／ 記者林薏茹／台北報導

川普政府積極推動的「星際之門計畫」傳卡關，惟各國AI基建與主權AI計畫仍如火如荼展開，包括台灣、中東、歐盟、英國等都積極推進，對AI相關廠商而言仍是一大商機。

英國方面，金融時報21日報導，英國政府已與OpenAI簽署一項策略夥伴協議，希望藉此吸引更多資金投資英國AI產業。

根據協議，OpenAI承諾將考慮在英國投資資料中心等AI基礎設施並增聘更多員工，英國政府承諾設法將OpenAI AI技術導入司法、國防安全與教育科技等公共服務領域。

英國政府已計劃投資10億英鎊在AI發展所需的運算基礎設施，並希望能在未來五年內將公共算力提升20倍。

歐盟也已啟動一項總額高達2,000億歐元的InvestAI投資計畫，除投入AI領域外，也要用於建立尖端AI基礎設施，以加速歐洲的數位轉型。

歐盟計畫透過InvestAI建置最多五座AI超級工廠，並強化AI工廠網絡，同時推動《雲端與AI發展法案》（Cloud and AI Development Act），目標五年內將資料中心容量擴增三倍。

法國更與輝達及「中東金主」攜手。輝達與阿布達比科技投資公司MGX，5月宣布聯手法國國家投資銀行（Bpifrance）及新創公司Mistral AI，要建立歐洲最大的AI資料中心園區。

OpenAI全球版星際之門第一站先前也選定阿拉伯聯合大公國的阿布達比，要建設全球最大AI資料中心，第一期預計2026年上線，可能配備多達10萬顆輝達晶片。

AI 英國 投資銀行

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