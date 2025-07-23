加密幣當擔保品 小摩點頭

摩根大通（小摩）可能最快明年開始，接受比特幣和乙太幣等加密資產，做為貸款的直接擔保品，成為這家全美最大銀行支持數位資產跨入主流金融的最新跡象。

英國金融時報（FT）報導，小摩已研擬計畫，接受客戶以加密貨幣指數型基金（ETF）的部位做為貸款擔保，但知情人士審慎表示，目前計畫還未最後定案，仍可能變動。摩根大通不予置評。

由於，高盛等競爭對手還未接受加密貨幣作為擔保品。若小摩真的允許直接以加密幣為擔保品，將象徵加密幣邁向主流又向前跨出一大步。這也是小摩執行長戴蒙立場的大轉彎。

戴蒙八年前曾批評比特幣是「詐欺」，揚言會開除交易比特幣的交易員，但最近語氣已大幅緩和。

對銀行而言，加密資產的一大隱憂是仍可能被用於犯罪活動，構成反洗錢與法遵風險。若要直接以加密貨幣為擔保放貸，小摩可能需要解決一項技術問題，例如，如果客戶未能償還貸款，要如何處理沒收的加密貨幣。

隨著美國總統川普第二任期對加密貨幣放寬監管，更多銀行業者已擁抱加密貨幣。摩根士丹利（大摩）正考慮透過ETrade平台提供加密貨幣交易服務。

此外，購入加密貨幣做為準備資產，如今在美國企業間已蔚為風潮，川普社群平台Truth Social的母公司便是一例，表示已持有價值20億美元的比特幣，激勵該公司21日股價收漲3.11%。

川普媒體與科技集團（TMTG）21日宣布，握有價值約20億美元的比特幣與相關證券，約占該公司流動資產的三分之二，並說將繼續購入比特幣與相關資產，且要依據市況，把手上選擇權轉為現貨比特幣。

川普媒體表示，這些資產將用於創造營收，並可能用來收購額外的加密資產。該公司未提供最新的購買細節，但說已另撥約3億美元現金，添購比特幣相關證券的選擇權。

川普媒體的做法，很難不讓人想到策略公司（Strategy）。策略是全球持有最多比特幣的公司，常被視為取得比特幣曝險的投資工具。策略公司自2020年宣布比特幣準備資產計畫以來，一路敲進，如今持有全球約3.05%的比特幣，總值720億美元。該公司近年股價水漲船高，今年來策略股價衝高49%，比特幣則漲26%，漲幅更勝比特幣。