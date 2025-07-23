AZ美國製造 要砸500億美元 應對藥品關稅

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
歐洲藥廠阿斯特捷利康（AstraZeneca）21日宣布，計劃2030年前投資500億美元在美國擴大製造和研發量能。路透
歐洲藥廠阿斯特捷利康（AstraZeneca）21日宣布，計劃2030年前投資500億美元在美國擴大製造和研發量能。路透

歐洲藥廠阿斯特捷利康（AstraZeneca）21日宣布，計劃2030年前投資500億美元在美國擴大製造和研發量能，成為又一家因應美國總統川普關稅政策而擴大在美投資的藥廠。

阿斯特捷利康表示，資金將用於在維吉尼亞州興建新的藥廠，並在馬里蘭州、麻州、加州、印第安納州和德州擴大研發及細胞治療製造基地。這家英國和瑞典合資藥廠也將提升美國的臨床試驗供應網絡，並持續投入創新藥物的研發。

圖／經濟日報提供
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該公司表示，這次擴產計畫，是為了配合實現2030年年營收達800億美元、其中一半來自美國市場的目標。路透報導，阿斯特捷利康執行長蘇博科（Pascal Soriot）表示，他認為其他地方的藥價需要調高，為研發成本帶來更多貢獻，「美國不能為全世界建立或承擔研發成本」。

美國去年已占阿斯特捷利康全年營收逾四成，其實早在川普重返白宮前，該公司便已將美國這個全球最大、規模高達6,350億美元的市場，列為優先發展重點。

川普上任後，要求藥廠將更多在美國銷售的藥品在地生產，而非仰賴進口原料藥或成品；他還施壓調降藥價，主張美國藥價應與其他國家看齊。

川普更一度揚言要對進口藥品課徵高達200%的關稅，但他本月又說會給業者一年到一年半的緩衝期，「讓他們做好準備」再實施相關關稅。美國商務部主導對進口藥品的調查，為可能課徵的新關稅鋪路。

這項500億美元的投資計畫，規模和瑞士同業羅氏（Roche）今年4月宣布的承諾相當，也呼應禮來（Eli Lilly）、嬌生（J & J）、諾華（Novartis）和賽諾菲（Sanofi）等藥廠今年陸續公布的新一輪投資計畫。

這座位於維吉尼亞州的新廠，將是阿斯特捷利康有史以來最大的單一製造投資，主要負責生產該公司研發中的減重藥物活性成分，包括口服型GLP-1新藥，以及用於膽固醇管理的口服PCSK9抑制劑。

該公司表示，這項投資可望創造數萬工作機會，但未透露具體細節。目前阿斯特捷利康在美國約有1.8萬名員工，全球員工總數則約9萬人。

商務部長盧特尼克在阿斯特捷利康發布的聲明中說：「幾十年來，美國一直仰賴外國供應關鍵藥品。川普總統和我們最新的關稅政策，就是要終結這個結構性弱點。」

美國 川普 阿斯特捷利康

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