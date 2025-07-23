美核融合新創Marathon Fusion 要點汞成金

經濟日報／ 編譯林文彬／綜合外電
圖／經濟日報提供
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美國一家核融合能源新創公司宣稱，已破解人類過去數千年苦苦追尋的煉金術，把其他金屬變成黃金可能不再是天方夜譚。

英國金融時報（FT）報導，專攻核融合發電的新創Marathon Fusion公司，上周公布學術論文，提出能以融合反應釋出的中子，透過所謂「核轉換」（nuclear transmutation）把汞變成黃金。這篇論文尚未完成同儕審查，但該領域一些專家已給予正面評價。

目前最常見核融合實驗方式，是以名為托卡馬克（tokamak）的裝置，把兩種氫同位素（通常是氘及氚）加熱至極高溫，藉此讓這兩種同位素融合，以產生氦與大量以中子型態存在的能量。大多數潛在核融合發電廠計畫的目標，是讓一些中子與鋰同位素在「繁殖氈」結合，進而產生更多用於未來反應的氚。

Marathon Fusion計劃在繁殖氈加入汞同位素汞-198，並以高能量中子把汞-198轉化為汞-197。汞-197是不穩定同位素，約64小時後會衰變成金-197，而金-197是黃金唯一穩定同位素。

Marathon Fusion執行長席勒（Kyle Schiller）和技術長魯特科夫斯基（Adam Rutkowski）表示，未來採取這種作法的核融合發電廠，每發電1百萬瓩（GW）每年就能生產5,000公斤黃金，而且發電量及系統繁殖氚的能力不會下降。以目前價格估算，這些黃金價值與核融合發電廠生產的電力不相上下，發電廠收入可望翻倍。

魯特科夫斯基說：「關鍵在於，這套中子快速反應能用於生產大量黃金，並滿足這個系統的燃料循環要求。」

然而，其他汞同位素來攪局，可能導致整個過程生產出不穩定的金同位素，進而讓黃金可能釋放一些輻射，是把汞變成黃金的阻礙之一。魯特科夫斯基估計，這可能意味黃金必須存放14至18年，才能標註為安全無虞。

Marathon Fusion在2023年成立時，定位為工程公司，以解決興建核融合發電廠的一些技術挑戰為目標，目前有12名全職員工，已獲得590萬美元投資，以及400萬美元左右的美國政府補助。

黃金 美國 論文

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