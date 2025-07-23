三星晶圓代工 改拚良率
韓媒指出，三星電子為避免重蹈3奈米製程的覆轍，晶圓代工事業已放棄求快拚第一的策略，改成穩步提高2奈米製程良率，並提高成本效益，以重振客戶信心。
朝鮮日報報導，業界消息指出，三星2奈米製程的表現和發熱情況，進展速度優於預期。儘管良率仍落後台積電（2330）20%-30%，但優於管理層的初步保守估計。三星晶圓代工人士說，公司在3、4奈米製程魯莽行動，以求取世界第一頭銜，但如今對2奈米製程的共識是，即便晚於台積電，也要審慎強化製程完成度。
知情人士說，全永鉉出任三星副會長後，三星晶圓代工部門放棄過度求快的策略，轉而聚焦於打造堅實基礎、重獲市場信任。過去作法是想奪取大量訂單，一舉扭轉市況，現已徹底改變，改成由行動處理器開始，累積伺服器和高效能運算（HPC） 晶片訂單，力拼在1奈米製程改變局面。
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