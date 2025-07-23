可口可樂 將推蔗糖新品

經濟日報／ 編譯任君翔季晶晶／綜合外電

可口可樂（Coca-Cola）22日宣布，將於今秋推出以美國蔗糖製作新款可樂產品，作為對總統川普的回應。另外，該公司上季銷售及營收均優於華爾街預期，顯示消費者對碳酸飲料的需求，仍屹立不搖。

川普16日很興奮地宣布，可口可樂很快將在美國銷售的飲料中使用真正的蔗糖，但根據可口可樂最新發布的聲明，該公司將推出一款新產品，而非全面取代既有產品線，「旨在加強原有不錯的核心產品組合，為各種場合和不同喜好的人提供更多選擇」。

可口可樂在美國的產線，目前用的是高果糖玉米糖漿，與在墨西哥用的蔗糖不同。過去十年來，從墨西哥進口的Mexico Coke日益受歡迎。

Axios指出，使用美國蔗糖而非進口的決定，可能有利於蔗糖生產大州佛羅里達州和路易斯安那州，巧的是這兩州與川普關係密切。

另外，競爭對手百事21日推出全新健康版本的「百事益生元可樂」，融合該集團近期收購的益生元氣泡飲品牌Poppi特色，力圖挽回Z世代消費者芳心。

百事益生元可樂與Poppi配方相似，不含人工甜味劑、每罐有5公克蔗糖、添加3公克益生元纖維，熱量是30卡路里。

新產品推出原味與櫻桃香草雙口味，11月黑五將率先在網路開賣，明年2月陸續進駐實體通路。單罐（約360毫升）與一套八罐的定價都略高於傳統百事可樂，更接近Poppi的高端定位。

美國 川普 可口可樂

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