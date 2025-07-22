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台灣為何主宰晶片製造？外媒揭「重視1點」成關鍵 北美欠缺這精神

經濟日報／ 編譯林奇賢／綜合外電
Graphcore董事長暨執行長涂恩認為，最先進的半導體之所以在韓國、台灣、日本生產，是因為這些地方相當重視高品質製造。美聯社
Graphcore董事長暨執行長涂恩認為，最先進的半導體之所以在韓國、台灣、日本生產，是因為這些地方相當重視高品質製造。美聯社

新冠疫情期間的供應鏈衝擊，促使包含美國在內的各國政府，加速將製造業遷回本國，尤以半導體為優先，但並非每個晶片製造生態系都精密到，足以打造驅動許多AI應用的高階處理器。

財星雜誌報導，英國半導體公司Graphcore董事長暨執行長涂恩（Nigel Toon）表示：「人們常忽略文化層面。」「為什麼最先進的半導體是在韓國、台灣、日本生產？這些地方相當重視高品質製造，而北美並沒有這樣的精神。」

南韓和台灣一開始也不是半導體強國。涂恩認為，這要歸功於在1990與2000年代，供應鏈中的關鍵環節外包，創造了讓其他企業專精於晶片生態系關鍵環節的機會。例如ASML製造台積電用來生產由蘋果設計晶片的設備。

即便各國政府現正聚焦建立本國的晶片製造能力，涂恩認為仍須建立一套系統，「人們可以說：『我掌握這個關鍵環節』，同時仍可以讓不同經濟體攜手合作」。

安謀（Arm）商務長暨副總裁艾比（Will Abbey）同意，半導體重要性與日俱增，正迫使各界重新思考投資方式，「這個產業的成熟程度，以及AI的成本，正迫使大家對資料控制和打造自家的基礎設施，產生新的思維」，「半導體與AI已從幕後走向幕前」。

半導體 供應鏈

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