美股早盤／美中有望延長關稅戰停火令…漲跌互見 台積電ADR跌1%

投資人靜候企業財報，以及美國與貿易夥伴的談判結果，美股22日早盤四大指數漲跌互見。

道瓊工業指數和標普500指數，均遊走在平盤附近，那斯達克指數下跌0.1%，費城半導體指數跌0.3%；台積電ADR跌1%，輝達跌1%。

美國財長貝森特說，他下周在瑞典斯德哥爾摩與中方會談時，可能會延長美中的貿易停火期限，該協議原定8月12日到期。

白宮新聞秘書李維特說，美國總統川普在8月1日前，還會送出更多關稅通知函，也可能宣布更多貿易協議。印度官員說，美國與該國達成暫時協議的希望降溫，美國與歐盟談判也卡關，歐盟考慮祭出新的反制措施。

個股方面，通用汽車早盤重挫5%，該公司上季獲利驟降32%，並說關稅導致調整後盈餘大減11億美元。航空暨國防公司RTX走低4%，該公司因關稅戰受創，下砍2025年獲利展望。

可口可樂上季銷售成長優於預期，股價仍跌1%。迷因股Opendoor則再飆15%。

儘管貿易政策不確定性壟罩，美國經濟展現韌性，仍讓指數頻刷歷史新高，標普500和那指21日均締造收盤新紀錄。

美企第2季財報表現佳，但由於估值已高，投資人反應冷淡。策略師認為，本季財報季的重點是評估關稅的衝擊程度。