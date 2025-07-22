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屈於川普「淫威」 可口可樂宣布：今秋在美推出蔗糖版新品

經濟日報／ 編譯任君翔／綜合外電
可口可樂（Coca-Cola）22日公布上季財報，銷售及營收均優於華爾街預期，顯示消費者其碳酸飲料的需求，依然屹立不搖。路透
可口可樂（Coca-Cola）22日公布上季財報，銷售及營收均優於華爾街預期，顯示消費者其碳酸飲料的需求，依然屹立不搖。路透

可口可樂（Coca-Cola）22日宣布，計劃於今秋推出以美國蔗糖製作的新款可樂產品，作為對總統川普的回應。另外，該公司上季銷售及營收均優於華爾街預期，顯示消費者其碳酸飲料的需求，依然屹立不搖。

川普16日很興奮地宣布，可口可樂很快將在美國銷售的飲料中使用真正的蔗糖，但根據可口可樂最新發布的聲明，該公司將推出一款新產品，而非全面取代既有產品線，「旨在加強原有不錯的核心產品組合，為各種場合和不同喜好的人提供更多選擇」。

可口可樂在美國的產線，目前用的是高果糖玉米糖漿，與在墨西哥用的蔗糖不同。過去十年來，從墨西哥進口的Mexico Coke日益受歡迎。

Axios指出，使用美國蔗糖而非進口的決定，可能有利於蔗糖生產大州佛羅里達州和路易斯安那州，巧的是這兩州與川普關係密切。

在截至6月27日的第2季期間，可口可樂內生性營收成長5%，高於分析師平均預估值。另據LSEG彙編數據，同店銷售增長2.5%，至126.2億美元，超越分析師預期的1.86%增幅（125.4億美元）。

到目前為止，可口可樂廣為人知的商標，及遍布全球的存在，保護其不致受到美國碳酸飲料需求減弱的影響。儘管銷量維持穩定增長，該公司仍在拉丁美洲和美國等市場中，調漲產品售價。

此外，美國市場對可口可樂公司旗下的蛋白質奶昔品牌，依然保有強勁需求，因消費者尋求更健康的飲料及點心選擇。

美國 川普 可口可樂

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