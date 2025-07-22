中國管制稀土出口 凸顯英國對中戰略制衡必要性

中國緊縮稀土出口管制，對跨國製造業和高科技供應鏈構成挑戰。儘管英國有少量稀土資源，開發和生產成本恐不符經濟效益；考量中國在全球稀土供應鏈的主導地位，如何巧妙應對是英國對中關係重要課題。

既然短期內難以扭轉中國對國際稀土市場的影響力，部分專家主張，英國政府除了應確保與中國的貿易條件符合英國利益，也有必要更積極嘗試建構中國對英國的戰略依賴，以制衡中方影響力。

除了試圖分散、開發新供應源，並與盟友夥伴擴大、深化供應鏈合作，包括調整各國之間的「分工」，英國智庫「皇家國際事務研究所」（ChathamHouse）亞太事務資深研究員馬修斯（WilliamMatthews）分析，因應中國運用自身優勢行使經貿脅迫的可能性，英國宜嘗試在自身有優勢之處，建構、培養中國對英國的依賴，形成不可或缺的戰略價值，進而提升英國對中國的議價能力。

馬修斯舉例，荷蘭半導體設備巨頭艾司摩爾（ASML）與中國的關係就是個好例子，英國可透過占據對中國至關重要的供應鏈環節，制衡中國的影響力。

中國掌握全球約7成稀土開採量；減少對中依賴是英國等先進經濟體近年日益重視的課題，歷來提出的應對方案包括與其他擁有可觀稀土礦藏、具一定生產能力的國家加強貿易投資合作，對象包括澳洲、巴西；以及合作開發新產地，例如被視為具商業發展潛力的格陵蘭、蒙古。

過程中，各國可採取聯合採購、聯合投資等方式，建立共享供應鏈、提高對外議價能力，例如日本與歐盟正在研擬的方案；或者透過與個別國家簽訂雙邊協議，確保較優惠的貿易條件或固定的供應量，例如印度與智利、秘魯的自由貿易協定即可能納入關鍵礦物（範圍大於稀土）的定量供應相關條款。

英國方面，從礦藏的角度看，本國稀土產業的發展條件有限。獲商業暨貿易部支持的英國「關鍵礦物情資中心」（Critical Minerals Intelligence Centre, CMIC）去年曾發布報告指出，儘管英國歷來有許多關於發現稀土礦的紀錄，但多數這些礦物的量十分微小，屬於有用成分含量較低、開採和提取成本較高的低品位稀土礦，且僅出現在少數地點。

此外，英國從未商業化開採、提煉稀土礦，也未曾進行系統化探勘。CMIC的報告提出幾個值得優先深入探勘的地點，主要位於蘇格蘭西北部。然而，考量礦脈的厚度和連續性不足，以及商業化開採幾乎要「從零開始」，CMIC認為，英國境內既有礦脈不太可能具有合理的經濟效益，儘管進一步的調查研究可能導致不一樣的新發現。

相較於稀土礦藏，稀土的提煉加工技術可能更具戰略價值。中國不僅掌握全球約7成稀土開採量，更掌握全球約9成稀土加工量，包含本國與外國稀土。在外國稀土方面，緬甸和美國都是中國稀土加工大宗來源。中國也掌握全球稀土磁鐵（由稀土合金構成）約9成的供應量。

被稱為稀土的17種金屬之所以被稱為「稀」土，主要不是因為它們極罕見，而是因為分離、提煉它們的難度高，且礦藏量需達一定水準，才有足夠開採價值。此外，提煉加工稀土礦是高污染、需要長期投資的產業活動，擁有礦藏的國家在衡量各項成本後，未必願意大規模投入。