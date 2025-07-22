中國稀土戰 澳洲學者籲與台日美合作打造夥伴陣線

中國利用稀土出口作為國際政治籌碼，澳洲學者表示，面對中國的價格操縱及掌握加工程序挑戰，與美國、日本台灣等民主國家建立多元夥伴關係，是擺脫中國稀土產業鏈的必經之路，且澳洲應爭取成為中國以外的替代稀土供應鏈。

澳洲戰略政策研究所（ASPI）北澳洲戰略政策中心主任柯尼（John Coyne）接受中央社訪問，表示澳洲必須正視依賴中國稀土產業鏈的問題，初估「全球稀土供應鏈大約有8成由中國國有企業控制。」

柯尼分析，澳洲雖然蘊藏著大量稀土，但是澳洲目前仍然高度依賴中國的稀土加工和分離產業。他說：「目前全球的重稀土加工，幾乎100%是由中國國有企業所掌握的；而且中國國企同時掌握大約全球70%到80%的輕稀土加工。」

柯尼提醒，加工和分離產業，是稀土供應鏈中的關鍵環節。他說：大多數人以為，稀土產業就是採礦而已；但其實採礦的部分比較容易。真正困難的是加工；這通常需要數百個化學處理流程。

柯尼說，中國幾乎全面壟斷全球稀土供應鏈，澳洲在短期內難以趕上，這是澳洲面對中國「稀土戰」的最大難題，澳洲與其他夥伴國家，雖然彼此有合作意願，致力共同開發關鍵礦產的替代供應鏈；不過，澳洲公司往往難以立足；原因有好幾個，首先，稀土元素的價格波動很大。

柯尼解釋，面對中國國企操縱國際稀土市場，澳洲相關企業實在難以招架，在某些關鍵時刻，中國國營企業會向市場大量供應礦石，壓低價格。這使得投資者在投資這類項目時，會遭遇重大困難。

柯尼進一步說，除了稀土價格及中國國企的人為操作之外，另一個澳洲企業難以克服的問題是中國壟斷稀土加工技術，大部分的相關智慧財產權，也就是加工方法，掌握在中國國有企業手中。中國已經推出了一系列立法和法律，阻止分享這相關智慧財產權。所以，「即使我們能找到一家澳洲公司來開採和運輸稀土元素，最終還是不得不運到中國加工。」

柯尼認為，澳洲的因應之道，主要就是在中國以外爭取建立多元合作夥伴關係，澳洲擁有稀土資源，但它需要日本、印度、美國、加拿大以及台灣等國家和企業的投資；而且，澳洲需要這些國家和企業明確地表示，他們需要稀土以及澳洲的稀土加工。

曾於澳洲通訊局（Australian Signal Directorate）及防衛情報組織擔任情報分析官員、目前為澳洲戰略分析研究所（Strategic Analysis Australia）總監休布瑞吉（Michael Shoebridge）接受中央社訪問時表示，與其他共同擁抱民主價值理念的國家建立多元夥伴關係，是澳洲擺脫對中國稀土產業鏈的必經之路。

休布瑞吉說，北京當局大幅度地將稀土供應當成是脅迫其他國家的政治武器，這已經促使各國人們重新審視過去依賴中國稀土供應鏈的問題。

澳洲昆士蘭大學（University of Queensland）關鍵礦產專家維沃達（Vlado Vivoda）認為，中國對稀土供應鏈的操控，促使世界各國致力在中國以外找尋其他替代合作夥伴，這正好讓作為稀土供應國的澳洲帶來了機會。

維沃達認為，澳洲的稀土雖然需要運到中國加工，但澳洲並不需要那些在中國完成加工的稀土產品；因此，和歐、美國家不同，澳洲並未因為「稀土戰」而受到直接衝擊，因此應把握相關機會；「澳洲是一個政治穩定的國家，擁有健全的法規、良好的環保紀錄，是有可能建立穩定的稀土供應鏈。」

柯尼提到，澳洲爭取成為中國以外的替代稀土供應鏈，目前已經有初步成果；例如目前除了有日本資金投資澳洲萊納斯（Lynas）公司之外，更有美國資金支持萊納斯在美國本土建立了加工中心。

維沃達和柯尼均認為，澳洲聯邦政府需要採取措施，以助澳洲企業面對稀土市場受制於中國國企操縱的難題。柯尼舉例如今年4月澳洲政府宣布成立「關鍵礦產戰略儲備」計劃，以便調節市場供應和需求，進而讓企業得以在更穩定的投資環境中營運。

澳洲聯邦政府意識到澳洲稀土產業的難題；不過，休布瑞吉指出，目前澳洲政府的做法並未切中問題的要害。他強調，中國利用貿易作為脅迫其他國家的政治武器，而澳洲政府卻縱容中國的這種行為。

他說：澳洲政府目前面對中國的做法，就是假裝中國從來沒有利用貿易脅迫澳洲；總理艾班尼斯（Anthony Albanese）率領商務代表團訪問中國，是沒有道理的做法，將會讓澳洲更加無力擺脫中國的經濟脅迫。

休布瑞吉和柯尼強調，必須擺脫對中國稀土供應鏈的依賴，並且與其他擁有共同價值理念的國家建立多元夥伴關係，澳洲稀土產業才可能有發展前景。

學者們表示，中國「稀土戰」對澳洲構成挑戰，但也迫使世界各國警覺，必須儘速在中國以外開闢其他稀土來源。這對於稀土蘊藏量豐富的澳洲來說，無疑是一項機遇；至於澳洲是否能夠把握這項機遇，關鍵在於澳洲是否能夠擺脫對中國稀土加工和分離產業的依賴。