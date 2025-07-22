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與軟銀不合沒差？OpenAI續推星際之門 擴大合作甲骨文

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電
OpenAI 22日表示，將與甲骨文再添4.5GW的資料中心算力。路透
OpenAI 22日表示，將與甲骨文再添4.5GW的資料中心算力。路透

美國「星際之門」（Stargate）計畫，傳出軟銀OpenAI意見分歧，導致進度卡關，但OpenAI與星際之門的另一合作夥伴甲骨文合作順利，雙方資料中心的算力，將再添4.5百萬瓩（GW）。

OpenAI 22日表示，將與甲骨文開發4.5GW的額外資料中心算力，這是雙方星際之門合資計畫的一部分。OpenAI未說明哪個資料中心將擴增算力，但考慮地點包括德州、密西根州、威斯康辛州、懷俄明州。這個擴張方案，加上兩家公司正在德州艾比林（Abilene）興建的設施，總算力將超過5GW，共使用200多萬個晶片。

OpenAI、甲骨文、軟銀 1月宣布，未來四年將投資5,000億美元，在美國打造10GW的人工智慧（AI）基礎設施，意在讓美國成為AI領袖。OpenAI 22日說，預估算力將超過這個目標，但軟銀未資助該擴張方案。

OpenAI同時公布，艾比林市的星際之門初期據點，第一個資料中心建築已用來運行、訓練OpenAI的演算法。甲骨文上月出貨首批輝達GB200晶片，資料中心有部分投入運作數周之久。OpenAI全球政策副總雷漢（Chris Lehane）說，要證明能快速建造大規模資料中心，艾比林是測試之地，對於方案進展迅速，感覺極佳。

彭博7月初引述知情人士報導，OpenAI將在美國自甲骨文額外租用大約4.5GW的資料中心算力。這個規模前所未見，足以供應數百萬戶美國家庭用電。1GW相當於一座核電機組的發電量，可供約75萬戶家庭用電。

OpenAI 美國 軟銀 甲骨文

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