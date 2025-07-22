這國新任命了鴿派央行總裁 川普應該很羨慕

泰國內閣22日批准央行（BOT）總裁人事案，現任最大國營銀行政府儲蓄銀行（GSB）總裁拉塔納空（Vitai Ratanakorn）預定今年10月1日出任泰國央行總裁，反映當局無視外界對貨幣監管機關獨立性可能受到侵蝕的擔憂，挑選這名與親政府的鴿派人選。

泰國政府發言人表示，內閣在本周例會上，批准由財長皮猜提名、現年54歲的拉塔納空出任下屆央行總裁，在現任總裁塞塔普於9月底期滿卸任後，展開五年任期，這是基於拉塔納空「在經濟和銀行業方面的學識、專業技能和經驗，他也符合法律規定的資格」。該人事案仍需經泰國王室同意。

泰國政府不斷公開敦促央行降息以支持經濟，但現任總裁塞塔普此前不斷抵抗，直到去年10月才轉向寬鬆立場。候任總裁拉塔納空則強調，央行應更加重視與政府合作，他在獲任命前受訪時說，央行必須「獨立，但不能孤立」。

拉塔納空上月告訴當地媒體，央行應大幅調降政策利率，並維持一段時間，以此刺激停滯不前的經濟。拉塔納空將在10月8日首度主持貨幣政策委員會（MPC）會議，該委員會下次會議定於8月13日。

泰國央行在6月25日會議維持基準利率在1.75%不變，在此之前曾連兩次降息。分析師認為，這項人事案將為進一步降息創造空間，預期年底前BOT將再度降息。

消息傳出後，泰銖一度升值0.2%至32.28泰銖兌1美元，泰國10年期公債殖利率下降1個基點至1.5%，價格反向走高。