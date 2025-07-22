快訊

國會辦公室再違法被罰 葉元之：制度落差卻遭政治化

明天水氣最少！范斯高颱風最快24小時內生成 周四恐成雙颱共舞

韓國瑜挺張智倫 批罷免是政治大屠殺：31席藍委一個都不留非民主

聽新聞
0:00 / 0:00

這國新任命了鴿派央行總裁 川普應該很羨慕

經濟日報／ 編譯吳孟真／綜合外電
泰國內閣批准央行總裁人事案，由與政府親近的鴿派人士拉塔納空於今年10月接替現任總裁塞塔普。　　路透
泰國內閣批准央行總裁人事案，由與政府親近的鴿派人士拉塔納空於今年10月接替現任總裁塞塔普。　　路透

泰國內閣22日批准央行（BOT）總裁人事案，現任最大國營銀行政府儲蓄銀行（GSB）總裁拉塔納空（Vitai Ratanakorn）預定今年10月1日出任泰國央行總裁，反映當局無視外界對貨幣監管機關獨立性可能受到侵蝕的擔憂，挑選這名與親政府的鴿派人選。

泰國政府發言人表示，內閣在本周例會上，批准由財長皮猜提名、現年54歲的拉塔納空出任下屆央行總裁，在現任總裁塞塔普於9月底期滿卸任後，展開五年任期，這是基於拉塔納空「在經濟和銀行業方面的學識、專業技能和經驗，他也符合法律規定的資格」。該人事案仍需經泰國王室同意。

泰國政府不斷公開敦促央行降息以支持經濟，但現任總裁塞塔普此前不斷抵抗，直到去年10月才轉向寬鬆立場。候任總裁拉塔納空則強調，央行應更加重視與政府合作，他在獲任命前受訪時說，央行必須「獨立，但不能孤立」。

拉塔納空上月告訴當地媒體，央行應大幅調降政策利率，並維持一段時間，以此刺激停滯不前的經濟。拉塔納空將在10月8日首度主持貨幣政策委員會（MPC）會議，該委員會下次會議定於8月13日。

泰國央行在6月25日會議維持基準利率在1.75%不變，在此之前曾連兩次降息。分析師認為，這項人事案將為進一步降息創造空間，預期年底前BOT將再度降息。

消息傳出後，泰銖一度升值0.2%至32.28泰銖兌1美元，泰國10年期公債殖利率下降1個基點至1.5%，價格反向走高。

泰國 內閣 央行 川普

延伸閱讀

川普關稅未明…台股跌逾300點 新台幣升轉貶收29.452元

CBS知名深夜脫口秀疑因政治壓力停播 主持人抨擊川普

川、習可能在10月APEC峰會前後會面？中方模稜兩可

籲川普公布「淫魔」檔案 共和黨議員：用碎牛肉吊基本盤胃口不管用了

相關新聞

日經亞洲：黃仁勳取代馬斯克 成中國與川普溝通橋梁

中國致力與特斯拉執行長馬斯克打好關係，重視他在中國的經商活動，以及他與川普交好所帶來的影響力。然而，川馬兩人如今情誼不再...

美企員工被扣 傳貝萊德要求赴華員工使用臨時備用手機

據彭博社報導，美企貝萊德（BlackRock）已要求前往中國出差的員工使用臨時備用手機，並且不要攜帶公司筆記型電腦。報導...

印媒：因大陸管制導致稀土短缺 鴻騰在印生產AirPods受到波及

印度經濟時報（ET）引述知情人士報導，受到中國大陸加強稀土金屬出口管制影響，鴻海集團旗下鴻騰精密在印度泰倫加納邦的廠區因...

與軟銀不合沒差？OpenAI續推星際之門 擴大合作甲骨文

美國「星際之門」（Stargate）計畫，傳出軟銀與OpenAI意見分歧，導致進度卡關，但OpenAI與星際之門的另一合...

這國新任命了鴿派央行總裁 川普應該很羨慕

泰國內閣22日批准央行（BOT）總裁人事案，現任最大國營銀行政府儲蓄銀行（GSB）總裁拉塔納空（Vitai Ratana...

美企瘋比特幣 川普媒體公司持倉達20億美元股價揚

購入加密貨幣做為準備資產，在美國企業間蔚為風潮，川普社群平台Truth Social的母公司跟進，表示已持有價值20億美...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。