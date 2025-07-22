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美企瘋比特幣 川普媒體公司持倉達20億美元股價揚
購入加密貨幣做為準備資產，在美國企業間蔚為風潮，川普社群平台Truth Social的母公司跟進，表示已持有價值20億美元的比特幣，激勵該公司21日股價收漲3.11%。
川普媒體與科技集團21日宣布，握有價值約20億美元的比特幣與相關證券，約占該公司流動資產的三分之二，並說將繼續購入比特幣與相關資產，且要依據市況，把手上選擇權轉為現貨比特幣。
川普媒體表示，這些資產將用於創造營收，並可能用來收購額外的加密資產。該公司未提供最新的購買細節，但說已另撥約3億美元現金，添購比特幣相關證券的選擇權。
川普媒體的做法，很難不讓人想到策略公司（Strategy）。策略是全球持有最多比特幣的公司，常被視為取得比特幣曝險的投資工具。策略公司自2020年宣布比特幣準備資產計畫以來，一路敲進，如今持有全球約3.05%的比特幣，總值720億美元。該公司近年股價水漲船高，今年來策略股價衝高49%，比特幣則漲26%，漲幅更勝比特幣。
不只比特幣，以太幣也成了熱門準備資產。BitMine建立了5億美元的以太幣準備資產，另一家儲備以太幣的公司The Ether Machine，要透過特殊目的收購公司（SPAC），在那斯達克交易所掛牌。
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