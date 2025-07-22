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日經亞洲：黃仁勳取代馬斯克 成中國與川普溝通橋梁

中央社／ 華盛頓22日綜合外電報導
川馬兩人如今情誼不再，北京似乎轉向被視為川普新歡的輝達執行長黃仁勳。 美聯社
川馬兩人如今情誼不再，北京似乎轉向被視為川普新歡的輝達執行長黃仁勳。 美聯社

中國致力與特斯拉執行長馬斯克打好關係，重視他在中國的經商活動，以及他與川普交好所帶來的影響力。然而，川馬兩人如今情誼不再，北京似乎轉向被視為川普新歡的輝達執行長黃仁勳。

「日經亞洲」（Nikkei Asia）報導，亞洲社會政策研究所中國分析中心（Asia Society Policy Institute'sCenter for China Analysis）研究員李其（Lizzi Lee）表示，北京將商界領袖視為一股有助於緩和華府國安鷹派立場的力量。

李其評論：「一些中國分析人士認為黃仁勳是北京所青睞與美國建立連結的橋梁，他兼具明星光環與戰略重要性。」

根據德國產經類重要媒體「商報」（Handelsblatt），美國總統川普（Donald Trump）與黃仁勳之間的關係近來達到高峰。

商報指出，黃仁勳近期最重要的一場勝利，是成功遊說華府批准人工智慧（AI）晶片大廠輝達（NVIDIA）的H20晶片恢復對中國出口。

禁令原本禁止輝達出口AI晶片至中國，但黃仁勳持續向川普解釋，此舉只會強化美國競爭對手中國、尤其是華為的實力。

輝達不僅是全球市值最高企業，其獨特之處在於能讓中國及川普達到雙贏。

李其談到：「對川普總統而言，輝達的成功與股市飆漲皆為政治勝利，即便輝達仍是美中科技競爭的爆發點。」H20晶片銷往中國的禁令解除後，那斯達克綜合指數本月18日收盤創下新高。

然而，根據一名熟悉輝達在中國業務的企業高層，有別於電動車大廠特斯拉（Tesla），輝達沒有那麼依賴中國市場，黃仁勳也不需倚靠與中國政府官員建立關係。

根據日經亞洲，這名企業高層說道：「自從特斯拉成為中國首家非合資的外資車廠以來，馬斯克（ElonMusk）與中國官員打交道的時間更長也更頻繁。同時，輝達與中國商界領袖跟企業擁有非常深厚且廣泛的連結，但與（中國）政府往來的經驗沒有那麼多。」

特斯拉在製造與消費需求方面均高度依賴中國。今年第1季，特斯拉上海超級工廠（ShanghaiGigafactory）交付逾17萬2000輛車，占特斯拉全球總量的一半以上，其中單是中國市場就占銷量40%。

相形之下，中國在輝達最近會計年度僅占其營收13%。就算是在美國實施晶片出口限制措施之前，中國也僅占輝達銷售額約25%。

日經亞洲指出，隨著輝達在AI時代扶搖直上，這間公司及其搖滾巨星般的執行長迅速加強與北京的關係。

黃仁勳今年已3度訪問中國，包括17日會晤中國商務部長王文濤。王文濤告訴黃仁勳，他希望含輝達在內的跨國企業，「向中國客戶提供高品質且可靠的產品及服務」。

儘管北京懷抱希望，華府針對如何平衡國安和經濟競爭力的辯論尚無定論。

去年12月，時任美國總統拜登（Joe Biden）的商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）便批評輝達修改自身晶片以規避出口管制的做法。

另一名前拜登政府官員18日告訴日經亞洲，川普團隊把出口管制當作達成貿易勝利的談判籌碼，此舉令人擔憂。

川普 北京 特斯拉

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