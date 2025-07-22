悠遊卡加油好嗎？南韓Tmoney卡整合Apple Pay 用iPhone輕鬆嗶進站

隨著Apple Pay於22日開始支援Tmoney交通卡，在南韓的iPhone用戶，如今可用他們的裝置，付費搭乘大眾運輸工具。

韓國前鋒報報導，透過把Tmoney交通卡加入Apple錢包的交通卡位置，用戶可以輕觸他們的iPhone或Apple Watch來搭乘公車和捷運。

先前若沒有其他裝置或實體卡片，iPhone用戶是沒辦法用他們的手機感應付款。

這項功能目前只支援Tmoney儲值卡，尚未相容Tmoney綁定信用卡（後付）、通勤月票、氣候卡或K-Pass等政府補助卡等選項。

用戶可以透過Tmoney的應用程式或Apple錢包來加值餘額，但透過Apple錢包來加值，僅限現代卡（Hyundai Card）的持有者，因為這是南韓國內唯一支援Apple Pay的信用卡。用戶也可啟用「自動加值」功能，當餘額低於設定金額時自動加值。

若要在不解鎖裝置的情況下使用，則必須啟用「快速模式（Express Mode）」。此功能適用於iOS 17.2或更新版本的iPhone，以及搭載watchOS 10.2或更新版本的Apple Watch。

Apple Pay與Apple錢包副總裁Jennifer Bailey表示：「南韓擁有全球最先進的大眾運輸系統之一。我們的用戶現在可以透過簡單又安全的付款方式，在全國使用這套系統。」

新增大眾運輸付款功能，料將強化Apple Pay在南韓的使用範圍。自2023年3月與Hyundai Card獨家合作推出以來，Apple Pay因零售通路有限與手續費偏高，普及率一直不高。