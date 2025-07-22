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三星晶圓代工策略大轉向 穩扎穩打拚良率、重振客戶信心

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電
三星電子的晶圓代工事業，為避免重蹈3奈米製程的覆轍，放棄求快拚第一的策略，改成穩步提高2奈米製程良率。美聯社
三星電子的晶圓代工事業，為避免重蹈3奈米製程的覆轍，放棄求快拚第一的策略，改成穩步提高2奈米製程良率。美聯社

韓媒指出，三星電子晶圓代工事業，為避免重蹈3奈米製程的覆轍，放棄求快拚第一的策略，改成穩步提高2奈米製程良率，並提高成本效益，以重振客戶信心。

朝鮮日報報導，業界消息指出，三星2奈米製程的表現和發熱情況，進展速度優於預期。儘管良率仍落後台積電20%-30%，但優於管理層的初步保守估計。三星晶圓代工人士說，公司在3、4奈米製程魯莽行動，以求取世界第一頭銜，但對2奈米製程的共識是，即便晚於台積電，也要審慎強化製程完成度。2奈米在未來三到四年間，都可望是行動裝置、伺服器、高效能運算（HPC） 晶片的主流製程。

知情人士說，全永鉉出任三星副會長後，三星晶圓代工部門放棄過度求快的策略，現在目標是打造堅實基礎、重獲市場信任。過去作法是想奪取大量訂單，一舉扭轉市況，現已徹底改變，改成由行動處理器開始，累積伺服器和高效能運算（HPC） 晶片訂單，力拼在1奈米製程改變局面。

與此同時，三星也將1.4奈米製程的量產時間，從2027年延後至2029年，專注在提高2奈米良率。這麼做的理由是，三星鎖定的行動處理器客戶，如高通、聯發科等，都不急於採用2奈米製程，2奈米價格極為高昂，穩定性尚未確定。此外，現行的3奈米製程改善後，表現與2奈米製程未有巨大差異，業界人士認為，不急於現在採用2奈米。

另外，目前訂單高度集中於台積，也促使全球科技巨擘找上三星當第二供應商，不只因為台積的先進製程所費不貲，也是由於產能受限，客戶難以如期收到產品。據傳三星與輝達、高通、美國電動車製造商等，討論量產2奈米事宜。

奈米 台積電 三星電子 晶圓代工

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