美企員工被扣 傳貝萊德要求赴華員工使用臨時備用手機

據彭博社報導，美企貝萊德（BlackRock）已要求前往中國出差的員工使用臨時備用手機，並且不要攜帶公司筆記型電腦。報導指出，這凸顯一些跨國企業對員工在中國當地工作的安全擔憂加劇。

據彭博看到該公司的內部備忘錄，貝萊德詳細介紹了赴華出差「政策強化措施」，稱其7月16日生效。

備忘錄顯示，貝萊德告知員工，不許使用貝萊德發給員工的設備，包括iPhone和iPad。此外，也不許使用貝萊德的筆記型電腦或通過VPN遠程訪問。員工還被告知，他們在因私赴華期間將無法訪問貝萊德網路。

稍早前，美國富國銀行（Wells Fargo）一名駐美國從事貿易融資工作的銀行家，近期赴中國後被禁止出境。大陸外交部21日回應稱，該名高管涉及中方在辦的一起刑事案件。另，美國國務院證實，中國政府阻止一名以個人身分訪問中國的美國專利商標局雇員離境。

近年來，美中地緣政治緊張加劇，使全球金融業營運受挫，跨國公司在中國的業務面臨更多挑戰。在經濟放緩與貿易摩擦升級的背景下，多家國際銀行已陸續縮減在華業務。

目前，貝萊德在中國大陸設有一家全資基金管理公司，並與中國建設銀行合資成立財富管理公司。