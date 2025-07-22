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美企員工被扣 傳貝萊德要求赴華員工使用臨時備用手機

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
據稱，美國貝萊德公司要求前往中國出差的員工不得攜帶公司筆記本電腦等設備。（路透）
據稱，美國貝萊德公司要求前往中國出差的員工不得攜帶公司筆記本電腦等設備。（路透）

據彭博社報導，美企貝萊德（BlackRock）已要求前往中國出差的員工使用臨時備用手機，並且不要攜帶公司筆記型電腦。報導指出，這凸顯一些跨國企業對員工在中國當地工作的安全擔憂加劇。

據彭博看到該公司的內部備忘錄，貝萊德詳細介紹了赴華出差「政策強化措施」，稱其7月16日生效。

備忘錄顯示，貝萊德告知員工，不許使用貝萊德發給員工的設備，包括iPhone和iPad。此外，也不許使用貝萊德的筆記型電腦或通過VPN遠程訪問。員工還被告知，他們在因私赴華期間將無法訪問貝萊德網路。

稍早前，美國富國銀行（Wells Fargo）一名駐美國從事貿易融資工作的銀行家，近期赴中國後被禁止出境。大陸外交部21日回應稱，該名高管涉及中方在辦的一起刑事案件。另，美國國務院證實，中國政府阻止一名以個人身分訪問中國的美國專利商標局雇員離境。

近年來，美中地緣政治緊張加劇，使全球金融業營運受挫，跨國公司在中國的業務面臨更多挑戰。在經濟放緩與貿易摩擦升級的背景下，多家國際銀行已陸續縮減在華業務。

目前，貝萊德在中國大陸設有一家全資基金管理公司，並與中國建設銀行合資成立財富管理公司。

美國 外交部

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