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馬斯克旗下X遭法國調查 稱具政治動機拒絕配合

中央社／ 巴黎22日綜合外電報導
億萬富豪馬斯克（Elon Musk）旗下的社群媒體X。路透
億萬富豪馬斯克（Elon Musk）旗下的社群媒體X。路透

億萬富豪馬斯克（Elon Musk）旗下的社群媒體X昨天指控法國檢察官展開「具政治動機的刑事調查」，威脅用戶的言論自由，並否認所有指控，表示將不會配合調查。

本月稍早，巴黎檢方以涉嫌演算法偏見及詐取數據，加強對X的初步調查。警方現可搜索、監聽及監控馬斯克及X高層，或傳喚他們作證。若不配合，法官可發逮捕令。

路透社報導，X平台在其全球政府事務帳號發文表示：「根據我們目前所掌握的資訊，X認為這項調查是為了達到政治目的，而扭曲法國法律，最終是限制言論自由。」

因此，X說，已拒絕巴黎檢方「存取X推薦演算法與即時數據的要求…我們依法有權這樣做」。

巴黎檢察官辦公室並未回應政治偏見的指控，但證實已於7月19日向X提出司法請求，僅要求存取其演算法。

馬斯克曾是美國總統川普的盟友，並指控歐洲各國政府打壓言論自由，也公開支持該地區一些極右派政黨。

這項法國調查恐加深美國與歐洲各國在網路言論容許範圍的分歧。美國高階官員指控，全球各地的右翼言論遭到審查。

X 法國 馬斯克

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