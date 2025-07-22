摩根大通傳考慮接受客戶以加密幣為擔保 取得貸款

知情人士透露，摩根大通（小摩）可能最快明年開始，接受比特幣和乙太幣等加密資產做為貸款的直接擔保品，成為這家全美最大銀行支持數位資產跨入主流金融的最新跡象。

英國金融時報（FT）報導，小摩已研擬計畫，接受客戶以加密貨幣指數型基金（ETF）的部位做為貸款擔保，但知情人士審慎表示，目前計畫還未最後定案，仍可能變動。摩根大通不予置評。

由於，高盛等競爭對手還未接受加密貨幣作為擔保品。若小摩真的允許直接以加密貨幣為擔保品，將象徵加密貨幣邁向主流又向前跨出一大步，也是小摩執行長戴蒙立場的大轉彎。

戴蒙八年前曾批評比特幣是「詐欺」，揚言會開除交易比特幣的交易員，但最近語氣已大幅緩和。

對銀行而言，加密資產的一大隱憂是仍可能被用於犯罪活動，構成反洗錢與法遵風險。若要直接以加密貨幣為擔保放貸，小摩可能需要解決一項技術問題，例如，如果客戶未能償還貸款，要如何處理沒收的加密貨幣。

隨著美國總統川普第二任期對加密貨幣放寬監管，更多銀行業者已擁抱加密貨幣。摩根士丹利（大摩）正考慮透過ETrade平台提供加密貨幣交易服務。