英國與OpenAI達成新策略合作 推動國家變革

英國政府今天說，英國已和ChatGPT開發商OpenAI簽定一項新的策略合作協議，將深化雙方在人工智慧（AI）安全研究的合作，並探討對資料中心等英國AI基礎設施進行投資的可能性。

英國科技大臣凱爾（Peter Kyle）在聲明中說：「無論是改革國民保健署（National Health Service）、消除機會的不平等，或是推動經濟成長，AI將在推動全國所需的變革中發揮關鍵作用。」

凱爾還表示：「若沒有像OpenAI這樣在全球推動這場革命的企業，這一切將無法實現。透過這項合作，OpenAI將有更多工作在英國進行。」

英國政府已提出計畫，將在發展人工智慧的運算基礎設施上投資10億英鎊（約新台幣397億元），希望在未來5年內將公共算力提升20倍。

美國、中國和印度逐漸在AI發展競賽中成為領跑者，給歐洲帶來追趕壓力。

OpenAI過去曾因與微軟（Microsoft）合作而遭英國競爭監管機構審查，這次與英國政府攜手可能會促使OpenAI擴大其倫敦辦公室的規模，並探討在司法、國防、安全和教育技術等領域部署AI的可能性。