日本關西電力公司擬新設核反應爐 宣布重啟地質調查

日本關西電力公司考慮在美濱核電廠廠區增設新一代核反應爐，今天正式宣布重啟中斷已久的地質調查。若獲政府批准，將創下311大地震福島核災後的首例。

日本放送協會（NHK）報導，日本關西電力公司考慮在位於福井縣美濱町的美濱核電廠廠區設立新一代的核反應爐，今天正式宣布將重啟地質、地形等調查。

不過，關西電力公司表示，並非單憑調查的結果就判斷是否新設或改建成新一代核反應爐。

地質調查是核電廠要新設核反應爐的最初的程序，如果能新增設核反應爐的話，將是2011年311大地震福島核災以來首例。

日本朝日新聞報導，關西電力公司社長森望今天下午在位於大阪的總社召開記者會時表示，「在資源缺乏的我國，從S加3E的觀點來看，核能將來能扮演那樣的角色。」

所謂S加3E，是指以安全性（Safety）為大前提，同時實現能源穩定供應（Energy Security）、經濟效率性（Economic Efficiency）、環境適合（Environment）。

森望表示，「在研議新核反應爐的事業是否可行之際，有必要重啟自主性的現場調查。」

美濱核電廠是關西電力公司首座核電廠，1970年1號機組開始運轉，當年大阪舉辦世博，關西電力公司開始輸送核電一事，聲名遠播。

關西電力公司2010年為了考慮1號機組的重建，開始進行調查，但因為2011年311大地震福島第一核電廠核災，調查中斷。

關西電力公司當年的調查是打算花約1年的時間調查美濱核電廠周邊的地質、地形。但是2011年受到福島核災的影響，日本中央政府成立原子能規制委員會，有關核電廠安全性的新規制標準變得比福島核災前更嚴格，因此關西電力公司針對美濱核電廠周邊的調查內容、期間重新思考。

如果要建設新核反應爐，目前包含事前的環境調查在內，大約需花15至20年左右的時間，一座費用需耗資1兆日圓（約新台幣2027億元）以上。整個計畫的時間軸如果加上運轉期、之後的廢爐作業等，約需100年程度。

報導說，關西電力公司考慮建設的新核反應爐是「革新輕水爐」（以既有的沸水反應爐BWR或壓水反應爐PWR為基礎設計開發）的新一代核反應爐。

關西電力公司2022年9月宣布，將與三菱重工業、3家日本的大型電力公司合作，共同開發革新輕水爐「SRZ-1200」，目標2030年代中期商轉。

在日本，擁有玄海、川內兩座核電廠的九州電力公司今年5月公布了到2035年左右為止的經營願景，內容記載，「考慮開發、設置新一代革新爐」。