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印媒：因大陸管制導致稀土短缺 鴻騰在印生產AirPods受到波及

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
據報導，鴻騰強調AirPods產線並未受到干擾。路透
據報導，鴻騰強調AirPods產線並未受到干擾。路透

印度經濟時報（ET）引述知情人士報導，受到中國大陸加強稀土金屬出口管制影響，鴻海集團旗下鴻騰精密在印度泰倫加納邦的廠區因鏑（dysprosium）供應吃緊，導致蘋果AirPods生產受到波及。

據報導，鴻騰強調，產線並未受到干擾。這座廠自去年4月起開始在印度生產AirPods，是蘋果為分散生產、降低對中國大陸依賴布局的一環。

這款耳機內含釹、鏑等多種稀土金屬。釹主要用來製作磁鐵，產地包括中國大陸和其他國家。

知情人士表示，鴻騰精密已將原料供應問題向泰倫加納邦政府反映。泰倫加納邦政府隨即呈報印度工業和國內貿易促進局（DPIIT），「鴻海希望邦政府協助辦理最終用途保證書（EUC），由中央部會協助核發驗證」。EUC主要用來查核貨品的接收方及其用途，特別是針對可能被轉作他用或流向不明的敏感物資。

另一位知情人士表示，鴻騰已經從印度外交部和中國大使館取得EUC。接著，鴻騰的供應商把這份證明送交中國政府審核（申請鏑的出口許可），但目前中方尚未批准。一旦審核通過，供應商就會出口這批稀土金屬。

另一位產業人士表示，鴻騰AirPods廠生產確實多少因此減緩，但目前看來已有改善。鏑的供應鏈周期比較長，不過該公司目前還能應付。

消息人士透露，鴻騰的物流團隊預料本月底前會獲得批准。從申請到核准的法定作業時間是45到50天，鴻騰目前設法用手頭現有的稀土和鏑，盡量延長產品生產周期，等到新一批原料到貨。

印度 稀土 AirPods 供應鏈

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